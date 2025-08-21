Gloria Estefan pondrá a los madrileños a bailar por el festival de la Hispanidad

Gloria Estefan ya anima a todos los madrileños a bailar. Será en el concierto que tendrá lugar el 5 de octubre, a las 13:00 horas, en la plaza de Colón, con motivo de la quinta edición del festival de la Hispanidad de la Comunidad de Madrid.

Así lo manifestó ayer la propia cantante cubana en un vídeo compartido por el Gobierno regional a través de sus redes sociales.

Ganadora de ocho premios Grammy, Estefan, que dará el pregón del festival, anima a «celebrar la Hispanidad que compartimos». Para ello, pide a los asistentes que «traigan zapatos cómodos» para bailar en su espectáculo.

De este modo, será la cabeza de cartel de esta edición, que se celebrará entre el 3 y 12 de octubre con Argentina como país invitado. Además, habrá un recuerdo al Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, fallecido el pasado abril.

Durante esos días, la región se inundará de actividades para reivindicar la «raíz común» de Hispanoamérica y España con propuestas como la Gran Cabalgata que recorrerá un año más la Gran Vía de la capital mostrando el folklore de los 22 países participantes.