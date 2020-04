La Presidenta Ayuso comparecerá; por Alfonso Serrano

Cuando cumplimos un mes del establecimiento del Estado de Alarma, aparece un debate que no es menor sobre la actividad de las distintas cámaras parlamentarias. Es un debate que debe hacerse pues es importante que los distintos gobiernos gobiernen y que las cámaras ejerzan sus funciones de control. Es por ello, que con el voto favorable del Grupo Popular, la Asamblea de Madrid reiniciará de manera gradual su actividad. Pero no es menos evidente que en un estado de confinamiento, y cuando la mayoría de trabajadores no se pueden desplazar a sus trabajos, quienes tenemos una función representativa, también debemos ser muy respetuosos. Que desde el 13 de abril, el Gobierno de España permita el desplazamiento de los trabajadores no esenciales, ayuda a normalizar también nuestra actividad.

Pero en este debate hay quien oculta parte de información. La izquierda trata de comparar instituciones que no son comparables. Y en este punto hay un evidente intento de comparar la actividad de la Asamblea de Madrid con el Congreso de los Diputados y no con cámaras homólogas como son otros parlamentos autonómicos. Así que seamos claros con los datos.

En el Congreso de los Diputados no hay Plenos con comparecencia del presidente, hay sesiones porque el Gobierno está obligado para aprobar los Reales Decretos que, por ejemplo, el Partido Popular le aprueba sin consultarnos una coma. Sí hay, efectivamente, Comisión de Sanidad pues el ministro es la máxima autoridad sanitaria del país con el Estado de Alarma activo. Esa es toda la actividad que permite la Mesa del Congreso controlada por PSOE y PODEMOS. No han aparecido ni parece de momento, ni el de Interior, ni el de Asuntos Sociales o la de Educación.

¿Y qué ha ocurrido mientras en aquellas Comunidades donde gobiernan PSOE y PODEMOS u otras marcas de la izquierda radical? ¿Qué actividad han tenido sus parlamentos? La radiografía, a día de hoy, y descontando la actividad normal, previa a la suspensión de actividad de los mismos es la siguiente:

En Aragón no hay actividad desde el 12 de marzo. Ha habido alguna videoconferencia con Portavoces. En Asturias la cámara está cerrada desde el 14 de marzo. Se constituyó un grupo de trabajo telemático que ha celebrado 2 sesiones. En Baleares se celebró Diputación Permanente, no para comparecer o dar cuentas sino, como en el Congreso, para la convalidación de 3 Decretos-Ley. En Canarias no hay nada desde 16 de marzo. Se ha habilitado a la Diputación Permanente que no se ha reunido. En Castilla-La Mancha no se han reunido desde el 12 de marzo, y han celebrado un par de juntas de portavoces de forma telemática. Page no ha comparecido. Mientras, en la Comunidad Valenciana la actividad está en suspenso desde el 12 de marzo, sin ningún tipo de publicación ni noticia sobre ninguna convocatoria más allá de esa fecha.

Por otro lado, en Extremadura, el 15 de marzo se suspendió la actividad y se convocó la Diputación Permanente de la Cámara el 19 de marzo, con la comparecencia, del vicepresidente segundo. Vara no ha ido. En La Rioja el

Parlamento tiene la actividad suspendida desde el 16 de marzo. Hay videoconferencias de los consejeros con los grupos parlamentarios. Y finalmente en Navarra: ha habido dos plenos, pero no para comparecer, sino para convalidar Decretos y aprobar leyes de urgencia.

¿Y si hablamos de otras regiones que han sufrido un importante impacto por el coronavirus?

En el País Vasco hubo una comparecencia “informal” telemática del Lehendakari el día 2 de abril y en Cataluña el 25 de marzo una videoconferencia de Torra con Portavoces porque la Mesa del Parlament no contemplaba plenos telemáticos por Reglamento.

Madrid no ha sido diferente en cuanto a actividad parlamentaria y es lógico. La diferencia radica en la actitud del Gobierno para con los grupos de la oposición: videoconferencias casi semanales de las principales consejerías con los portavoces sin límite de tiempo, canales abiertos de comunicación y transparencia en los datos. Y si hablamos de la presidenta Ayuso con los portavoces de los Grupos Parlamentarios desde primeros de marzo no admite comparaciones: llamadas para informar de primeras medidas, reunión presencial para informar de la situación antes del Estado de Alarma y 4 videoconferencias. Por no hablar de las innumerables llamadas o mensajes siempre respondidos por ella o las 4 cartas remitidas por el líder de la oposición, todas ellas contestadas. Además ha estado con el virus, guardando la cuarentena y al mismo tiempo haciendo su trabajo, atendiendo portavoces y más de 30 entrevistas

No hay, a la vista de los datos, ningún presidente autonómico en gobiernos de izquierdas que haya tenido mayor respeto a la oposición que Ayuso. Y si hablamos del Presidente del Gobierno, que está hasta 15 días sin hablar con Casado, o que no ha respondido a ninguna de las llamadas y cartas que Isabel Díaz Ayuso le ha remitido, la diferencia es abismal.

Ahora, igual que se está anunciando en algunas de esta regiones, en Madrid damos un paso mas, poco a poco se irán activando algunas comisiones y la presidenta ha solicitado comparecer a petición propia en un Pleno. Sí, a petición propia, no para convalidar decretos, no porque algún grupo retorciendo el Reglamento la obligue, cosa que no puede. Sino porque la presidenta, como todo el Grupo Popular entiende que la representación madrileña está en la Asamblea y es allí donde hay que rendir cuentas, por respeto a los madrileños y por supuesto a los 6 grupos con representación.

Sin duda será un Pleno interesante, porque analizaremos la gestión del Gobierno, pero también a los grupos de la oposición, y si esos cantos a la lealtad y la unidad, son compatibles con culpar a Ayuso de fallecimientos o soltar bulos y falsedades sobre la sanidad madrileña.

Alfonso Serrano.

Portavoz del Grupo Partido Popular en la Asamblea de Madrid.