Ayuso comparecerá en la Asamblea de Madrid para explicar su gestión del virus

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quiere despejar cualquier duda para quienes la acusan de opacidad en la Asamblea de Madrid. Y más después de las acusaciones vertidas por Pedro Sánchez en el Congreso de tener “confinada la democracia” en parlamentos autonómicos como el madrileño. Ahora, totalmente recuperada, Díaz Ayuso ha anunciado que comparecerá en la Asamblea de Madrid para dar cuenta de su gestión sobre el virus después de los “ataques inadmisibles” de Sánchez, según ha anunciado en una entrevista a esRadio. “Cuando me acusan de opacidad en la Asamblea de Madrid es falso, busco más el consenso que Pedro Sánchez, pero no puedes criticarlo o proponer algo distinto porque si no, mediáticamente arremeten contra ti”, ha manifestado.

La Cámara de Vallecas empezará a recuperar su actividad mañana mismo, en que está prevista la comparecencia del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Además, la Asamblea celebrará un pleno el 23 de abril después de que la Mesa acordase retomar la actividad de manera gradual con reuniones telemáticas de las comisiones. El formato del pleno, no obstante, aún no ha sido decidido.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha sido crítica con Pedro Sánchez y su propuesta de pactos de la Moncloa. “Yo veo más imposición que otra cosa pero si fuera de buenas, con voluntad, tendría nuestro apoyo. Lo que vi el jueves pasado en el Congreso no era consenso ni unión, era imposición y el mando único pero solo para mandar”. Ayuso, ha reclamado que el apoyo que pide Sánchez “sea en dos direcciones” si quiere el apoyo del PP y de las Comunidades autónomas. Del mismo modo que también le ha recriminado que “arremeta contra las comunidades autónomas inferiores, algo que no ocurre en ningún otro país”.

Díaz Ayuso también se ha defendido de las críticas por llegar tarde a la última conferencia de presidentes en una entrevista en Telecinco después de que acudiese a la recepción de un avión con 113 toneladas de material sanitario. “Se avisó de un retraso que iba a ser menor y luego estuvimos más tiempo de lo previsto y luego, cuando quise incorporarme, tuve problemas técnicos, pero mi intención era estar por respeto a todos”. Al mismo tiempo ha reclamado al Gobierno central “una estrategia clara”.

Respecto a la vuelta hoy a algunas actividades, la presidenta madrileña ha explicado que en Madrid “se han ofrecido mascarillas con normalidad, pero ayer había mucha desinformación. Tenemos material para estas semanas, pero vamos a seguir comprando”.