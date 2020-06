Chueca, en silencio por primera vez: “Por fin vamos a poder quedarnos en casa”

«Por primera vez en más de diez años, vamos a poder quedarnos en nuestras casas», afirman con alivio desde la Asociación de Vecinos de Chueca. En circunstancias normales, las de ahora serían fechas en las que muchos residentes del barrio estarían preocupándose por el grosor y blindaje de las ventanas; por las pastillas para dormir y los tapones para los oídos, por el nivel de decibelios, que legalmente podían alcanzar los 120 dB, el equivalente a un turbina de avión; o, directamente, estarían ocupados en hacer las maletas para poder descansar tranquilos los próximos días. Ha tenido que llegar una pandemia a nivel mundial, un acontecimiento extraoridinario e histórico, para que los vecinos de Chueca no tengan que convivir con el MADO, las fiestas del Orgullo Gay que se vienen celebrando de forma multitudinaria en la capital desde hace trece años.

Fue el pasado 24 de marzo, durante los días más crudos de la crisis del coronavirus, cuando el Comité Organizador del Orgullo Estatal LGBTI, decidió celebrar el día «de manera virtual entre el 1 y 5 de julio», fechas previstas antes de la crisis del Covid-19. Así, el sábado 4 de julio seguirá siendo el día de la manifestación, pero, tal como avanzó ayer el Comité, se celebrará de manera «virtual» y «online» desde los balcones y terrazas de la capital, bajo el lema «LTB: sororidad y feminismo». De hecho, las banderas arcoíris ya han empezado a onderar en muchos edificios del distrito Centro... pero no en el Ayuntamiento de Madrid. El Consistorio anunció ayer que no colgará este año el emblema debido a la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe poner enseñas «no oficiales» en el exterior de edificios públicos para preservar la neutralidad institucional. En todo caso, el Ayuntamiento sí iluminará con luces multicolor el Palacio de Cibeles durante esta próxima semana. Además, el Área de Familias, Igualdad y Bienestar Social comienza a partir de mañana una campaña bajo el lema «Ama, hazlo con Orgullo», en la que anima a amar, pensar, hablar y caminar a través de 300 mupis digitales, distribuidos por toda la ciudad.

Reunión con el Ayuntamiento

Pese a las promesas de silencio, la Asociación de Vecinos de Chueca ha hecho sus «deberes» durante esta semana para asegurarse de que este año gozarán de tranquilidad. Así, la agrupación se reunió con el Consistorio, que les garantizó que los promotores del evento no van a llevar a cabo actividades presenciales. Entre otros mensajes, les trasladaron también que la Policía Municipal se desplegará por el área de Chueca para comprobar que, efectivamente, no se producen aglomeraciones durante los días considerados «críticos».

Con todo, los afectados están al tanto de lo que pueda ocurrir. Uno de los temores que albergan es que, debido a que ya es posible viajar entre comunidades autónomas, haya gente que no renuncie a pasar esos días en la capital. Y es que, después de meses de encierro, y con el calor sofocante que vive la región durante estos días, creen que podrían reproducirse en Chueca situaciones ya vistas en otras zonas hosteleras. Como relata la asociación, «a algunos vecinos se nos caían las lágrimas durante el periodo de confinamiento. No nos podíamos creer la paz y calma que reinaban en la zona en pleno sábado. Hasta grabamos vídeos desde las terrazas, porque parecía algo imposible».

Sin embargo, aquello ya es historia. Desde antes incluso de que entrara en vigor la «nueva normalidad», el bullicio ha vuelto al barrio. El pasado fin de semana, sobre las cinco de la mañana, al menos un centenar de jóvenes se daban cita en la plaza Pedro Zerolo, pese a que las terrazas ya estaban cerradas desde hacía horas y a que la distancia de seguridad entre personas sigue siendo de 1,5 metros. De ocurrir algo similar durante estos días, «sería una imagen lamentable no solo para el barrio, sino también para el colectivo», señalan. Desgraciadamente, lamentan, «no hay un agente de Policía por cada persona. La gente no es consciente de que seguimos en un estado de pandemia, que aún no ha sido levantado por la Organización Mundial de la Salud (OMS».

La asociación afirma que muchos tachan sus críticas de «homofóbicas», cuando entre los afectados hay también vecinos homosexuales. «Antes, el evento lo organizaban los colectivos. La fiesta era muy tranquila, casual y amigable. Sin embargo, desde que se metieron en su organización empresarios del ocio nocturno, se empezó a desmadrar. Es puro negocio, nada que ver con la reivindicación de derechos», comentan.