Esquiadores por las calles de Madrid: Twitter se llena de vídeos de la nevada

Pues nada, que he llegado de trabajar y me he puesto las zapatillas!!!! 8 km que han sido como correr en un decorado!!!Maravilloso!!! 🏃🏻‍♀️🏃🏻‍♀️❄️❄️☃️☃️ #running #nevadaenmadrid #disfrutadelmomento pic.twitter.com/JLoDfV5vf8