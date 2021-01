Un vecino de Parla, acogido durante varios días del temporal en el mismo hospital en el que murió su esposa

Filomena no solo ha supuesto cierres temporales, colegios sin abrir, atascos en las carreteras y batallas de nieve en el Centro de Madrid. El temporal sorprendió a muchos madrileños en momentos de despedida, de dolor, y que se vieron prolongados a medida que la ciudad se teñía de blanco. Es el caso de José, un vecino de 82 años de Parla. Su esposa llevaba varios días ingresada en el Hospital de Cuidados Laguna de la capital cuando, en la madrugada del 9 de enero, falleció su esposa.

Sin hijos ni familiares directos, José cuenta solo con sobrinos que vivían en Toledo, de donde era su mujer. Por motivos que todos conocemos, les era imposible desplazarse para acompañarle en ese momento tan duro. Así, el equipo del Hospital le facilitó una habitación para que pudiera descansar de su pena, mientras que el cuerpo de su esposa reposaba en el velatorio, hasta que pasara el temporal. Julián permaneció en Laguna hasta el pasado lunes, cuando sus familiares pudieron desplazarse con menos riesgo.

Fue un momento difícil para todos, pero el equipo del centro se volcó con él. Incluida la cocina, que estuvo a su total disposición “Ha sido un alivio para mí haber podido estar en este centro, porque si mi esposa hubiera fallecido en mi casa, me hubiera quedado completamente solo tres días en esos momentos tan dolorosos. Quiero dar las gracias a todo el personal del centro por haberme hecho más llevadero éste momento tan difícil, que gracias a Dios y a ellos no he tenido que pasar solo y sin compañía. Que Dios les bendiga”, explicaba. “Para mí ahora ya, son como parte de mi familia”.

Desde el Hospital de Cuidados Laguna señalan que, de las 1.200.000 personas ancianas que viven en la Comunidad de Madrid, 360.000 son mayores de 80 años, según datos del Centro Internacional sobre el envejecimiento. En muchos casos, fueron de los principales afectados por este temporal, al sentirse especialmente solos y necesitados de atención y cuidados.

Por otro lado, y de acuerdo a datos de la Comunidad de Madrid en su último Plan Estratégico, recuerdan que más de 9.000 pacientes necesitan atención paliativa especializada en nuestra la región. Muchos de ellos son atendidos en su propio domicilio por parte de Equipos Especializados.

“El equipo del Hospital de Cuidados Laguna, como muchos otros profesionales sanitarios de Madrid, sigue haciendo grandes esfuerzos para que todos ellos reciban la atención que necesitan, y el apoyo que requieren sus familias. En estos días de tráfico prácticamente impracticable, se desplazaron en transporte público a las zonas más recónditas”, afirman desde el centro.