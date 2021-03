Edmundo Bal, candidato de Ciudadanos en Madrid tras la renuncia de Aguado

El ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha anunciado este jueves que él no será el candidato de cara a las elecciones del próximo 4 de mayo: “Cierro una etapa apasionante”, ha asegurado en una declaración en la que no ha podido evitar las lágrimas al agradecer la labor de su equipo. Aguado también ha sido el encargado de anunciar que será el diputado Edmundo Bal el que compita en los comicios regionales contra Isabel Díaz Ayuso.

Aguado ha defendido que Ciudadanos va a “a salir a darlo todo” y que la formación naranja es un “partido necesario frente a la polarización y a la radicalización”. Por todo ello, ha señalado que no tiene “ninguna duda de que el mejor candidato posible es Edmundo Bal”. “Le he pedido yo que se presente a las primarias, que las gane y que sea el próximo presidente de la Comunidad de Madrid”.

Edmundo Bal ha confesado que ayer por la tarde le llamó Aguado para decirle que “era el mejor” para ser candidato a la Presidencia de al Comunidad de Madrid: “Yo le digo que sí a Nacho, a este partido, a Madrid, a todos los militantes y a todos los españoles”.

Bal ha asegurado que le gustan los retos: “Lo acepto porque siempre cojo el camino más difícil porque en este partido somos valientes y me encanta trabajar. Llevo toda la vida intentando solucionarle los problemas a la gente. No voy a dejar de trabajar ni un segundo para que todos los madrileños depositen en mí la confianza”.