Gabilondo y Tarantino: ¿por qué el PSOE no cumple la ley y retira la lona de Callao?

«La ley es clara. La libertad no es saltarse la democracia ni la libertad es saltarse la ley». El PSOE celebró ayer así la decisión de un juzgado de Madrid que, de momento, saca de la lista electoral del Partido Popular a Toni Cantó.

Porque para el PSOE de Gabilondo y Sánchez, la ley no está saltársela.

Y, sin embargo, ahí sigue la lona gigante de Gabilondo en pleno Callao. A pesar de que incumple la ley electoral. A pesar de que el viernes así lo dictaminase la Junta Electoral provincial. A pesar de que este organismo instase al PSOE de Gabilondo y de Sánchez a retirar la lona porque incumple la ley.

El presidente del Gobierno y el candidato a la Presidencia de Madrid que aspira, en realidad, a ser el próximo Defensor del Pueblo tienen un concepto flexible de la ley. Porque, al menos hasta ayer, la lona ahí seguía.

La Junta Electoral provincial fue clara el viernes. A su juicio, la lona gigante de Callao implica un acto de propaganda electoral, al incluir las fotografías de personas del PP con el lema «Tras la foto, ¿el Gobierno de Colón?» y «Paremos el Gobierno de Colón», así como por incluir también «una fotografía, preponderante y nada accesoria de Gabilondo con el lema ’'programa en serio’'».

Tres días después, ahí sigue la lona. Como en una suerte de burla hacia la resolución del órgano que vela por el juego limpio en los procesos electorales, el candidato Gabilondo no sólo no ha retirado el cartel gigante relativo a la foto de Colón, sino que insistió ayer en este argumento durante su mitin-homilía dominical: «El 4 de mayo, el Gobierno de la foto de Colón no puede confundir a los votantes. No va a confundir a Madrid. Por eso, no lo olvidemos: la idea de libertad que propone Ayuso pasa por la desmovilización. Nuestra libertad es votar todos masivamente. Hagámoslo también por el cielo de Madrid».

La lona debería ser retirada hasta que empiece la campaña. Pero vista la pereza del candidato Gabilondo a la hora de hacer cumplir la ley, electoral en este caso, todo parece indicar que seguirá ahí, presidiendo hasta el domingo 18 el Palacio de la Prensa. Edificio este último que, paradojas de la vida, es obra del arquitecto que diseñó el Valle de los Caídos. Desmentido el «guiño franquista», en el PSOE sí lanzaron por redes la idea de que la pancarta, además de muy innovadora –«lo nunca visto», llegaron a afirmar–, tenía la estética de las obras de Tarantino. Puede que al genio de Knoxville le pitaran los oídos con la ocurrencia de Moncloa Press o puede que en Ferraz se refiriesen en realidad a una de sus frases más conocidas: «Verdaderamente pienso que una de mis fortalezas es el relato de historias».