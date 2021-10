Mikel Erentxun: «He vivido pocas giras tan emocionantes como la que acaba hoy. Es una despedida de la pandemia»

Tiene cincuenta y seis años y no ve el momento de abandonar los escenarios. El pasado martes recibió una noticia para seguir creyendo: su nuevo disco de colaboraciones, Amigos de guardia, es número 1 en ventas de discos vinilo y ocupa el segundo puesto de la lista general, que incluye todos los formatos. «Lo del vinilo es lo que más ilusión me hace», confiesa el cantautor vasco nacido en Caracas. «Yo soy un nostálgico terrible. Sigo cuidando mucho el formato físico y el vinilo me parece el plato estrella, el soporte que yo defiendo a capa y espada», añade mientras repasa el estado de la música en la actualidad.

Alma máter de Duncan Dhu y, en consecuencia, icono pop imprescindible de los 80 y los 90 en nuestro país, ha sido testigo directo de la transformación del mercado musical. Los modelos de distribución han pasado de promocionar el álbum de un artista o grupo al lanzamiento de canciones individuales, no necesariamente integradas en un formato unificado. «Lo que ha pasado es que la gente no tiene ni ganas ni paciencia para escuchar discos y sólo devora canciones. Eso nos está llevando a una inmediatez que es muy peligrosa para la música», asegura el cantante, que muestra su desacuerdo con las nuevas formas de promoción y lamenta que «ahora no interese el trabajo que hay detrás».

Pero la vocación por la música y la constancia de treinta y cinco años de carrera compensan cualquier sinsabor. Esta noche, a partir de las 21 horas, Mikel Erentxun se sube al escenario del Gran Teatro CaixaBank de La estación del Norte, en Príncipe Pío, dentro del marco del festival Madrid Live Experience, para cerrar una gira acústica que «empezó con un par de fechas sueltas» y ha acabado en más de cuarenta conciertos. «No sólo es un cierre de gira, sino una despedida de la pandemia», cuenta Mikel, que comparte cartel con un elenco de artistas muy heterogéneo: desde el grupo Amaral al guitarrista flamenco Tomatito, pasando por Noa o Miguel Ríos, con los que el cantante se siente muy cómodo, porque a pesar de la variedad, «todos encajamos en el perfil del festival».

Mikel Erenxtun FOTO: Gonzalo Pérez Mata La Razón

Ahora que se acerca el final, Mikel recuerda cómo la idea nació «agarrada a aquella situación» y, sin embargo, confiesa que ha vivido «pocas giras tan emocionantes como esta». De la intimidad que proporciona un menor número de asistentes –cuando comenzó la gira había restricciones de aforo por la Covid-19– brotaba «una energía que no ha habido en otras». Como miembro de un gremio especialmente damnificado por la pandemia, Mikel celebra que «los teatros ya no parecen bocas desdentadas», pero «el recuerdo de esta gira, con la audiencia entregada emocionalmente, es irrepetible».

Esta noche, por ser la última, el formato escogido es el trío –bajo, batería y guitarra–, aunque sin perder la esencia acústica, pues en todos los conciertos anteriores el artista ha interpretado sus repertorios a guitarra y voz. Con todo, hay muchas canciones en las que el artista se queda a solas con el público. No le importa adelantar alguna sorpresa acerca del show de esta noche. Por ejemplo, que en la pandemia ha aprendido a tocar el piano «lo justo para tocar dos o tres canciones». De lo que no tiene dudas es que «a los fans de Duncan Dhu les va a traer muy buenos recuerdos. Hacemos un par de temas muy antiguos y suenan muy parecidos a como sonaban hace treinta y cinco años porque es la misma instrumentación».

Las canciones de Duncan Dhu que se presentarán en el concierto de esta noche no coinciden con las escogidas para el nuevo disco que acaba de salir a la venta: Músicos de guardia. El nuevo trabajo cuenta con veinticuatro colaboraciones para veinte canciones. Los artistas que participan han elegido las canciones libremente, salvo Amaia Romero, que precisamente interpreta una de Duncan Dhu. El vasco celebra que el repertorio haya salido «de una manera muy orgánica y me parece que es una foto más acertada de la realidad de lo que soy yo». En la producción, Ricky Falkner sustituye a Paco Loco después de muchos años a su lado. Según el propio Mikel, «ha sabido dotar de coherencia y unidad a canciones tan dispersas y tan lejanas en el tiempo, logrando que todas parezcan de la misma tanda compositiva».

El proyecto nació por la efeméride de los 35 años desde el primer disco de Duncan Dhu. La idea original era grabar un concierto con colaboraciones y se transformó en un disco doble de estudio, aunque al final las canciones están grabadas en directo. Mikel destaca varias estapas en su carrera y espera que este último disco sea otro punto de inflexión para que empiece una nueva época. «Ojalá, porque lo mejor de un artista es seguir evolucionando», apostilla.