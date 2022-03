Viaje a los Museos de Madrid: el mejor plan para el mes de marzo

Casi todos los museos de Madrid son gratis en algún momento de la semana o del año. Y algunos, estás de suerte, son siempre gratis. Solo tienes que conocer cuáles son y apuntarlo en tu agenda para poder disfrutarlos. Un paseo por el arte que, en marzo, también se puede convertir en un excelente refugio formativo... y económico, para los más pequeños y los adultos. Aquí algunos de los más conocidos, que no los únicos.

Museo del Prado

Goya observa a un grupo de personas desde lo alto de su pedestal delante del Museo del Prado FOTO: FERNANDO VILLAR EFE

El Museo del Prado está considerado una de las mejores pinacotecas del mundo. Para algunos clave en pintura barroca o renacentista. Creado gracias a los reyes españoles de los siglos XVI y XVII, pues originalmente se trataban de sus colecciones reales, es sin duda una joya al alcance de todos. Encontrarás obras de artistas como El Bosco, El Greco, Rubens, Velázquez o Goya.

Horario: el Museo del Prado es gratis de lunes a sábado de 18:00 a 20:00. También los domingos y festivos de 15:00 a 17:00.

Museo Reina Sofía

Vista de la fachada del Museo Reina Sofía FOTO: Juan Carlos Hidalgo EFE

El Museo Reina Sofía es un espacio clave en las colecciones de arte contemporáneo de la capital y uno de los más importantes del mundo. Allí podrás encontrar obras de artistas como Picasso, Salvador Dalí o Joan Miró.

Horario: El Museo Reina Sofía es gratis los lunes de 19:00 a 21:00, de miércoles a sábado de 19:00 a 21:00 y los domingos de 13:30 a 14:15.

Museo Arqueológico

Inauguración de una exposición sobre arte prehistórico en el Museo Arqueológico FOTO: Eduardo Parra

Apúntalo también para el próximo sábado y domingo. Un repaso por el pasado de la península ibérica... y más allá. Colecciones fenicias, egipcias... El Museo Arqueológico de Madrid se ubica en la calle Serrano y comparte edificio con la Biblioteca Nacional de España. Fue fundado en 1867 por Real Decreto de Isabel II, lo cual supuso concentrar en un solo espacio todo el legado cultural del país y parte de las colecciones y donaciones de sitios arqueológicos extranjeros.

Este maravilloso Museo sirve para acercar al público a la cultura e historia de España llevándolo en un viaje desde la prehistoria hasta el siglo XIX.

Horario: la entrada del museo arqueológico es gratis los sábados a partir de las 14:00 y domingos por la mañana.

Museo Nacional de Antropología

El Museo Nacional de Antropología inaugura una exposición sobre el budismo en la obra de Joaquín Sanz FOTO: Eduardo Parra Europa Press

Un espacio que nació a raíz del interés por la antropología y el origen de las especies de finales del siglo XIX. Esta institución, ahora en manos del Estado, fue creado por el doctor segoviano Pedro González Velasco para albergar todas las colecciones que había creado a lo largo de su vida. Pero no se quedó ahí la cosa. En la actualidad, en su interior encontrarás colecciones de América, Asia, África.

El Museo Antropológico es gratis los sábados a partir de las 14:00 y los domingos. Un buen plan si no te gustaron los regalos de Reyes.

Museo Thyssen – Bornemisza

Varias personas hacen cola ante el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid FOTO: FERNANDO VILLAR EFE

Madrid alberga una colección privada de arte única en el mundo. Se trata de la colección de la familia de industriales Thyssen – Bornemisza. En ella, encontrarás obras de arte de Van Eyck, Durero, Caravaggio, Rubens, Monet, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, Picasso, Gauguin, Degas, Cézanne y Rembrandt.

Hay que estar atento, y para disfrutar de esta colección gratis se debe acudir los lunes de 12:00 a 14:00. Solo entonces es de acceso libre. Una buena enseñanza para los más pequeños ahora que están sin clases.

Museo del Romanticismo

Una sala del Museo del Romanticismo de Madrid FOTO: MCD

Ha tenido una cuidada restauración hace pocos años. Hoy, en el Museo del Romanticismo, se pueden contemplar más de 16.000 piezas únicas de los gustos, la moda, la decoración, la vida cotidiana y las costumbres de la alta burguesía durante el Romanticismo (1808 – 1860)

Horario: el Museo del Romanticismo es gratis los sábados a partir de las 14:00 y los domingos. Insistimos. Un espacio perfecto tras la Navidad y antes de reincorporarse a los trabajos y las clases.

Museo de Historia de Madrid

Museo de la Historia de Madrid FOTO: AYUNTAMIENTO DE MADRID AYUNTAMIENTO DE MADRID

¡Museo gratis siempre! El Museo de Historia de Madrid nació con el propósito de ser la memoria de la capital. En este Museo harás un recorrido de la historia de Madrid desde la época de los Austrias hasta el siglo XX.

Horario: abre gratis durante todo el año. De martes a domingos de 10:00 a 20:00. En verano el horario cambia de martes a domingos de 10:00 a 19:00.

Real Academia de Bellas Artes de San Fernando

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando es en sí un museo que contiene una de las galerías más sobresalientes de España que hace un recorrido por la historia del arte desde el Renacimiento hasta el siglo XXI.

Horario: La entrada es gratuita los miércoles no festivos.

Casa Museo de Lope de Vega

Estudio de Lope de Vega en la Casa Museo Lope de Vega de la Comunidad de Madrid FOTO: CAM

Aquí podrás ver totalmente gratis la casa donde vivió y murió Lope de Vega. Un repaso también por una época en la que Madrid era la capital de un extenso imperio.

Al haber aforo limitado, se debe reservar previamente por teléfono. Las visitas son cada media hora y tienen una duración aproximada de 35 minutos. Su horario es de martes a domingo de 10:00 a 18:00, siendo la última visita a las 17:00.

Museo Geominero

Varios fósiles en la nueva exposición temporal del Museo Geominero

Quizá no es usted de ciencias.... No importa. No se debe perder esta joya en la zona de Ríos Rosas. El Museo Geominero conserva, investiga y difunde gran parte del patrimonio geológico, paleontológico y mineralógico de España. Te sorprenderá ver su exposición permanente que cuenta con más de 30.000 piezas de todas partes del mundo y cuyo origen se remonta al año 1849. Tendrás que identificarte en la entrada, así que no olvides tu DNI o carnet de conducir.

Horario: el acceso es gratuito para todos los públicos de 9:00 a 14:00 de lunes a domingo y festivos.

Museo Lázaro Galdiano

Fachada del Museo Lázaro Galdiano FOTO: Lázaro Galdiano

Gracias al editor José Lázaro Galdiano, un navarro nacido en 1862 y a su gran afición al coleccionismo, podemos disfrutar de las más de 12.000 piezas de todo tipo. De antigüedades griegas o romanas a obras barrocas o muebles y porcelanas únicas del siglo XIX. Horario: Puedes disfrutar del Museo Lázaro Galdiano gratis en el horario de 13:30 a 14:30 (los lunes permanece cerrado).

Museo de América

Entrada del virrey Morcillo en Potosí, 1716 Madrid, Museo de América

Todo un continente en la Ciudad Universitaria de Madrid. Contiene obras arqueológicas y artísticas del continente americano.

Horario: El Museo de América es gratis para el público general los domingos durante todo el día y los jueves a partir de 14:00.

Museo Casa de la Moneda

Casa de la Moneda, Madrid FOTO: Casa de la Moneda

El Museo Casa de la Moneda o Real Casa de la Moneda está situado en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es uno de los museos más importantes del mundo. En este museo se hace un recorrido por la historia y evolución del dinero desde sus inicios hasta la actualidad.

Horario: El Museo Casa de la Moneda es gratis de martes a viernes de 10:00 a 20:00 y los sábados, domingos y festivos de 10:00 a 14:15.

Museo Sorolla

Casa Museo Sorolla FOTO: Cipriano Pastrano Delgado La Raz—n

Historia viva del arte en España. Pude visitar la casa del famoso pintor tal cual la dejó y sus obras. El horario es gratis los sábados a partir de las 14:30 y los domingo. También los días: 18 de abril, 18 de mayo, 12 de octubre y 6 de diciembre. Previa acreditación también es gratis para menores de 18 años, pensionistas o mayores de 65 años, personas con discapacidad, desempleados y docentes.

Para disfrutar de la entrada gratuita es imprescindible presentar documento de identificación, DNI o Pasaporte.

Museo Nacional de Artes Decorativas

El Museo de Artes Decorativas FOTO: Jesús Hellín Europa Press

El Museo Nacional de Artes Decorativas es uno de los museos más ricos y antiguos de la capital y en él podemos encontrar la evolución de las llamadas artes menores o industriales.

Horario: El Museo Nacional de Artes Decorativas es gratis los Jueves de 17:00 a 20:00, Sábados de 14:00 a 15:00 y los Domingos durante todo el día.

Museo del Aire

Museo del Aire FOTO: Museo del Aire

En el Museo del Aire encontraremos todo lo relacionado con la historia de la aeronáutica y aviación española en forma de aviones, helicópteros, simuladores, maquetas, inventos, uniformes e insignias.

Horario: el Museo del Aire es gratis todos los días, excepto los lunes, de 10:00 a 14:00. Parking gratuito, de 10:00 a 14:00.

Museo de la Biblioteca Nacional

Fachada de la Biblioteca Nacional

El Museo de la Biblioteca Nacional está repleto de ejemplares originales de siglos pasados y maquinaria de encuadernación de la época, así como también una extraordinaria caja registradora del año 1913 que se mantiene en perfecto estado. Además de la exposición permanente, cuenta con varias exposiciones temporales, basadas en temáticas específicas como por ejemplo la revolución literaria, o también homenajeando a escritores como Lope de Vega.

Horario: Podrás acceder gratis de lunes a viernes de 10:00 a 18:00, sábados de 10:00 a 14:00. El domingo permanecerá cerrado.

Museo Cerralbo

Salón de baile del Museo palacio Cerralbo FOTO: Museo Cerralbo

El Museo Cerralbo es uno de los escasos ejemplos en Madrid que muestra en sus salas la ambientación decorativa original propia de una residencia aristocrática de fines del XIX, minuciosamente recuperada en la primera década del siglo XXI. Está tarea fue reconocida con una medalla del Premio de Unión Europea de Patrimonio Cultural. Alberga más de 50.000 piezas de gran valor.

Entrada gratuita: Sábados a partir de las 14:00, jueves de 17:00 a 20:00 y domingos.

Real Jardín Botánico

Inaugurada la Rosaleda del Real Jardín Botánico de Madrid tras finalizar los trabajos de restauración FOTO: © CECILIA BAYONAS © CECILIA BAYONAS

Y para el final uno de los grandes secretos de Madrid. ¿Otro? Una de las mejores cosas que tiene la almendra central de Madrid es el Real Jardín Botánico de Madrid. Una joya verde situada en el Paseo del Prado, entre Atocha y el Museo del Prado. Y con un aliciente más. Los visitantes del Real Jardín Botánico (RJB) ya pueden disfrutar de la colección de nenúfares de este año. Se trata de una selección de 22 ejemplares procedentes de diferentes países, fruto de la donación de Tomás Escribano, experto en el cultivo de nenúfares, que desde 2018 las aporta sin ánimo de lucro, como parte de su colección privada, al Real Jardín Botánico.

El horario gratuito establecido para visitar el Jardín Botánico de Madrid es los martes después de las 14:00 h.