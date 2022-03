Así es Wow, el nuevo espacio en la Gran Vía de Madrid: “lo mejor de una tienda digital y de una física”

Bajo la atenta mirada desde lo alto de la loba Luperca del número 18 de Gran Vía se encuentra Wow, una nueva experiencia de ocio que aúna tecnología, un diseño arriesgado y compras. El emblemático edificio fue el primer hotel que se alzó en la Gran Vía de Madrid y su inauguración corrió a cargo del rey Alfonso XIII el 3 de octubre de 1915.

Contrasta su fachada afrancesada con la vanguardia de todo lo que ocurre dentro y, para Dimas Gimeno, se trataba del “emplazamiento idóneo y de una oportunidad que no se podía dejar pasar”, pues la ambición del proyecto convierte en imperativo situarlo en “una de las calles con más afluencia de Europa” tal y como ha explicado a LA RAZÓN el presidente de El Corte Inglés entre 2014 y 2018 y, ahora, fundador de Wow.

El centro comercial del expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, cuenta con ocho plantas y un espacio de 5.500 metros cuadrados. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El nuevo establecimiento aglutina características de una tienda digital y de una física, respondiendo así a la necesidad de innovar en el comercio que había observado el madrileño durante sus 20 años de experiencia en el sector: “Hay un exceso de gente haciendo lo mismo y muy poca diferenciación. La gente quiere que dejemos de hablar de tiendas físicas y market places y que integremos lo mejor de los dos mundos; así lo ven las generaciones de los nativos digitales, todo debe ser 360º″.

“Hay un exceso de gente haciendo lo mismo y muy poca diferenciación”

Y no parece estar muy desencaminado: para asistir al lugar, que abre sus puertas al público este sábado 12 de marzo, se abrieron las inscripciones en wowconcept.com/priority-access, y son varios los días que ya están completos, aunque todavía quedan algunas franjas disponibles para su visita.

A diferencia de otros lugares destinados al comercio, Wow tiene la particularidad de que cada una de sus secciones, que se encuentran en plantas y habitáculos diferentes, pueden presumir de un diseño único que las hace independientes del resto del proyecto.

El centro comercial del expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, cuenta con ocho plantas y un espacio de 5.500 metros cuadrados. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Así, la planta dedicada a decoración y libros de coleccionismo, entre otros artículos, tiene salas en tonos rosas, azul bebé y blanquecinos; la dedicada al deporte se caracteriza por los fondos negros, neones fucsias y skates como ornamentación; las de moda son más oscuras... y así en un largo etcétera que se define como “microarquitectura” y que lleva la firma de Carmelo Zappulla, del estudio arquitectónico External Reference.

El centro comercial del expresidente de El Corte Inglés, Dimas Gimeno, cuenta con ocho plantas y un espacio de 5.500 metros cuadrados. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

El proyecto junta las mejores marcas del mundo y lleva las firmas digitales al plano físico, algo que para Gimeno tiene mucho sentido, pues “ayuda a consolidar las marcas más tradicionales y a conectarlas con otro tipo de audiencias digitales, más jóvenes, pero con lanzamientos exclusivos o planteamientos novedosos para poder decir que lo que hay en aquí no lo hay en otro sitio”.

Así, algunas de las marcas que exponen parte de su catálogo en Wow son los nórdicos Samsøe Samsøe, Sunnei, Alo Yoga, On Running, Girlfriend Collective... entre los accesorios, cabe mencionar los bolsos–escultura de la firma parisina Coperni hasta las colecciones de inspiración noventera de la búlgara By Far, los zapatos de Miista y Nodaleto, las joyas de SafSafu o SiMuero, que alberga aquí su primer punto de venta físico.

Diseño patrio

En el largo espectro de productos disponibles en Wow merecen especial mención algunas marcas made in Spain, pues la plataforma se postula como un catalizador del diseño nacional. Entre esas firmas están Moisés Nieto, Palomo Spain, Romualda, Closca y The (Real) García.

La innovación del proyecto lo convierte, para Gimeno, en un lugar del que los españoles tendrían que estar orgullosos, pues “se está dando en Madrid, con las condiciones y circunstancias exactas para que la ciudad sea vanguardia en muchas cosas, esto es importante y solo se puede hacer aquí”. Y es que, aunque reconoce haber visto algo similar en Nueva York, no duda al sentenciar que una propuesta tan ambiciosa no es comparable a nada que se haya visto en otras capitales.

Phygital

Aunque la moda puede presumir de ser la protagonista indiscutible del nuevo sitio de Gran Vía, en Wow hay también una planta de belleza y cuidado personal con maquillaje y perfumería que abarca desde Chanel a otros artículos de cosmética natural como Rowse o Rassa. Pero si algo define al sitio es la tecnología, con su concepto propio phygital. Como tal, también dispone de los sistemas de audio Bang & Olufsen y Transparent, Urbanista y sus auriculares que funcionan con energía solar o los amplificadores futuristas de Devialet, así como los videojugadores de Playstation y Razer.