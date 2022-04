Tirso de Molina, el centro neurálgico de la moda al por mayor de España

Triángulo de la Moda es una asociación de fabricantes y mayoristas ubicada en la zona centro de Madrid. Es la tercera generación que resiste a los devenires del transcurso de los años, entre ellos los conflictos que acarreaba para el comercio Madrid Central, las crisis económicas, la llegada del mercado asiático o la pandemia a causa de la Covid-19.

Montse Gallego, presidenta de la asociación, explica a LA RAZÓN lo duro que ha sido mantenerse para ser referentes en España de la venta al por mayor. Desde los inicios de estos comercios, los proveedores tuvieron que luchar para ser zona exenta de Madrid Central, pues el modelo de negocio que componía la zona de Tirso de Molina y alrededores, llegando hasta Atocha, necesitaba de espacios de carga y descarga y parkings cercanos donde poder aparcar. «No nos interesaba que fuese peatonal», confiesa. Y la solución pasó por asociarse.

Reportaje tiendas mayoristas de ropa y complementos en el triangulo de la moda en Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

La unión hace la fuerza

«Fue la propia Dirección General de Comercio quien nos animó a asociarnos. Eso nos permitiría conseguir muchas más ayudas y facilidades para seguir existiendo y creciendo». La presidenta, que lleva más de 20 años dedicándose al sector textil, lamenta lo difícil que es para este oficio comprender el concepto de asociación, completamente inexplorado y hermético. Sin embargo, gracias a los que confiaron en la unión, se han mantenido y beneficiado conjuntamente. «No creían en esto. Antes no entraba en la cabeza del sector textil que yo sea la competencia directa y esté aquí, en una tienda que no sea la mía. Nosotros nos recomendamos unos a otros, nos ayudamos y a la vez se lo ponemos más fácil al cliente. Es algo que hay que fomentar». A los establecimientos les afectó mucho la desinformación que hubo en 2018 tras la aprobación del proyecto Madrid Central, porque la mayoría de clientes son de fuera de Madrid y llamaban con preocupación por si podían acceder a las tiendas con la misma normalidad que hasta el momento. Montse y el conjunto de personal quieren dejar claro que los consumidores no necesitan ninguna etiqueta especial y pueden acceder sin ningún inconveniente.

Actualmente, Triángulo de la Moda está trabajando en la digitalización y adaptándose a los nuevos tiempos. Ya disponen de un market place(comercio electrónico multicanal) y CRM (un modelo de negocio enfocado en la retención y fidelización de los clientes). «Somos la única plataforma de mayoristas agrupados; una asociación de moda exclusiva en España con estas condiciones. Tanto es así que somos un proyecto de investigación de la Universidad Complutense de Madrid», comenta Montse.

Lo que buscan en El Triángulo de la Moda es preservar el negocio en Madrid capital y conservar al cliente de toda la vida. «Aquí somos profesionales. No tenemos nada en contra de los aprendices, pero somos gente que se ha dedicado toda su vida a esta industria, el asesoramiento es muy profesional y ofrecemos todo tipo de producto: nacional e importado». La asociación pretende que, con todas las acciones innovadoras que están llevando a cabo y con ayuda del Ayuntamiento, todos los mayoristas y fabricantes que hayan cerrado porque en sus zonas ya no funcionan vengan a Madrid. «No se puede estar en el Triángulo de la Moda si no reside tu local aquí. Nosotros apostamos por un tipo de cliente que viene a la ciudad y no quiere ir a un polígono, busca otras cosas, consume en Madrid, los hoteles, restaurantes, ocio… creemos en el proyecto común», argumenta Montse. Y añade: «A nosotros nos han hecho muchas ofertas de abrir grandes locales en Cobo Calleja, pero ese no es nuestro mercado, yo nunca me iré de aquí».

Reportaje tiendas mayoristas de ropa y complementos en el triangulo de la moda en Madrid. Fabricantes y mayoristas se agrupan en establecimientos de la calle Conde de Romanones de Madrid. FOTO: Alberto R. Roldán La Razón

Además, Triángulo de la Moda también tiene entre sus valores corporativos la sostenibilidad, y siempre que se pueda apuesta por artículos de moda diseñados y fabricados en España que, en consecuencia, también generen puestos de trabajo en la capital. «Nosotros nos centramos más en la calidad que en la cantidad y nos adaptamos rápidamente a la demanda del cliente; tampoco exigimos un número mínimo de pedidos. Nos encantaría poder fabricar más en nuestro país, pero por desgracia muchos comercios están cerrando». Montse opina que el producto nacional debería estar más reconocido por los españoles, algo que el cliente extranjero sí hace. Triángulo de la Moda recibe mucha demanda de otros países como Portugal, Bélgica, Ecuador o México. «El cliente busca un asesoramiento diferenciador».

Por su parte, José Luis Larrosa, mayorista de Marfil, expone las novedades que están incorporando con el fin de favorecer la experiencia del cliente, como puede ser la venta online e incluso por WhatsApp o videollamada. «El cliente te llama y te cuenta lo que busca y nosotros le mandamos las fotos. Hay mucha gente que no puede venir por el motivo que sea y esto les supone un ahorro muy importante, tanto en transporte como en tiempo. (...) Empezó con la pandemia cuando todos los comercios cerraron y, gracias a estas posibilidades, pudimos seguir en contacto con los clientes», cuenta José Luis.

El mayorista coincide con las palabras de Montse en lo que respecta a la importancia de asociarse. Con ello, han conseguido financiación para poder invertir entre otras cosas, en digitalización, acudir a ferias y tener stands con la representación de las tiendas de cada asociado. Todas estas acciones hicieron posible que, el pasado febrero, Triángulo de la Moda formase parte de Momad (feria de moda de Madrid celebrada en Ifema).

La «fashion revolution»

En 2013 murieron más de 1.000 personas a causa del derrumbamiento del edificio Rana Plaza de Dhaka (Bangladesh), donde albergaban varias fábricas textiles. Por ello, Carry Somers y Orsola de Castro llevaron a cabo esta iniciativa para luchar en contra de la contaminación textil o las condiciones laborales abusivas. Triángulo de la Moda comparte esta filosofía apoyando a fabricantes nacionales y locales.