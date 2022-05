La decana de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), situada en Somosaguas, ha cancelado un acto previsto para la tarde de este jueves. Se iba a celebrar en la sala de Junta de esta facultad bajo el título “Libertad de expresión en la Universidad” en el que iba a participar la diputada del PP en la Asamblea de Madrid Elisa Vigil. La decana Esther del Campo prohibió en abril del año pasado un acto sobre Venezuela con Leopoldo López.

El acto finalmente ha sido cancelado desde el decanato. Así lo ha denunciado la propia Vigil, que, nada más conocer la decisión de la decana, ha insistido en la necesidad de que la Universidad “sea la cuna del conocimiento, de la libertad y un lugar donde se permita ejercerla sin los sesgos de los que se autodenominan antifascistas” cuando son “lo más fascista que hay en el ámbito universitario”. Como ha explicado Vigil, este jueves estaba prevista una charla con estudiantes universitarios sobre “la libertad de expresión en el ámbito de la Universidad”, una temática “fundamental, más aún en la facultad en la que nos encontramos” que iba a ser impartida por Vigil y Joaquín Patilla, de Ciudadanos.

Según ha asegurado Vigil, “la decana ha decidido echar para atrás este acto, pese a ser un acto pacífico y pensado para poca gente, ya que el objetivo era intercambiar ideas y conocer qué opinan los jóvenes sobre la libertad de expresión”. Por el contrario, “este acto ha sido censurado por la propia Universidad”, la misma que “en estos últimos tiempos ha degradado la libertad de los alumnos a pensar distinto y a no estar bajo los credos de estos grupos y asociaciones que se definen como antifascistas”, ha dicho.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, ha asegurado la diputada popular, “vamos a seguir trabajando para que la libertad de expresión sea realmente efectiva” y, para ello, “seguiremos viniendo a la universidad pública y a todos los sitios en los que se nos requiera” todas las veces que haga falta. Vigil ha señalado que “la universidad es cuna del conocimiento y debe contemplarse como un lugar en el que se escuchen opiniones divergentes y donde la gente pueda opinar y pensar libremente” pero, en especial, donde “la gente pueda aprender de manera libre y no sesgada, todo lo contrario a lo que se está produciendo en esta facultad”. En este sentido, la diputada popular ha hecho referencia a la “históricamente conocida facultad de Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Iñigo Errejón” al tiempo que ha hecho hincapié en que “está claro que si en este caso hubiese no hubiese sido yo la que impartía la charla y fuera Pablo Iglesias, esta se estaría produciendo”. La realidad, ha afeado, es que “por ser mujer y del Partido Popular me niegan dar una charla sobre la libertad”. “Este es el ejemplo de la nueva ley de la universidades que quieren poner en marcha desde el Gobierno central, la misma que va a limitar y a coartar todavía más estas libertades” en favor de “estos grupos que se definen a sí mismos como antifascistas pero que son lo más fascista que hay en el ámbito universitario por su autoritarismo y por no permitir al resto de jóvenes divergir de sus ideas”, ha asegurado.