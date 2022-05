Ignacio Dancausa: «La Universidad Complutense debe ser un espacio de debate, a pesar de Monedero»

Los exámenes han traído la paz a la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid dejando atrás días de tensión por los últimos acontecimientos. La suspensión el pasado 12 de mayo por parte de la decana, Esther Campo, de un acto previsto sobre «Libertad de expresión en la Universidad», al que acudió también la diputada del Partido Popular, Elisa Vigil, puso en el punto de mira a Libertad Sin Ira. Las actividades de esta Asociación, creada hace algo más de un año por cincuenta alumnos de esta misma facultad, han despertado suspicacias entre algunos alumnos y docentes. Ignacio Dancausa, presidente de Libertad Sin Ira, confiesa a LA RAZÓN que «no ha habido una sola actividad que hayamos llevado a cabo en la que no nos hayan hecho un escrache o se haya cancelado directamente».

Señala que dos semanas antes de esta última ya les cancelaron otro coloquio en el que iba a participar el Secretario General de Vox, Javier Ortega Smith, y un segundo en el que sufrieron una barricada con enfrentamientos por parte de otros alumnos e insultos. En palabras del presidente, los únicos objetivos que tiene esta Asociación son la despolitización de la universidad, la neutralidad del campus y la defensión de la libertad de expresión. «Es evidente que si entras en un espacio y lo primero que lees es “Gora ETA” no te sientas libre para decir lo que piensas», apunta y añade que, «si yo te digo: Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense, es normal que lo primero que se te venga a la cabeza sea una imagen antisistema, de piquetes o barricadas». A través de la organización actividades formativas, de diferentes eventos para logar esa imagen de pluralidad, estos alumnos pretenden dar una buena imagen de su facultad de puertas para fuera.

La diputada del Partido Popular, Elisa Vigil, junto a algunos de los miembros de Libertad Sin Ira FOTO: La Razón

Dancausa está estudiando el tercer año de Economía y Políticas y recuerda como en algún debate de los que hacen en clase, «cuando se hace referencia o se pone en valor diferentes movimientos políticos, aunque no te censuran de forma directa, son los propios profesores los que te avisan de que tienes que tener cuidado con decir ciertas cosas o te llaman ignorante por pensar así», actitud que recuerda sobre todo en el primer año. A pesar de contadas excepciones, desde la Asociación consideran que la mayoría de los profesores de la facultad son «muy buenos», por ello, «queremos poner también esto en valor y darles visibilidad. Siempre queremos que en nuestras actividades participe alguno de ellos además de los invitados que vengan de fuera que tenga cierta visibilidad», apunta.

Precisamente uno de ellos, Juan Carlos Monedero, profesor de Ciencia Política de esta facultad, compartía hace unos días un vídeo en el que aparecía Ignacio Dancausa y otros estudiantes y a los que calificaba como «los fascistas a la universidad a estudiar no van». Ante esto, el presidente de Libertad Sin Ira confiesa no haberse sorprendido, «es lo habitual en ese señor» y destaca la importancia de denunciar este tipo de acoso para que, «a pesar de profesores como Monedero, hagamos que la Universidad sea un espacio de debate». En las próximas semanas la Asociación se reunirá con el rector a quién expondrán estas situaciones y del que esperan «un amparo para que esto no se vuelva a repetir».