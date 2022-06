Madrid: más de 16.500 perros de raza se citan en Ifema para el World Dog Show

La celebración de la World Dog Show del 23 al 26 de junio reunirá a más de 16.500 perros de raza en Ifema Madrid, donde también participarán más de 12.000 criadores profesionales o un centenar largo de jueces caninos.

Madrid se llenará de perros de raza concursantes en la World Dog Show, co-organizado por la Real Sociedad Canina de España (RSCE) e Ifema Madrid, ha informado el recinto ferial en un comunicado.

Así, se darán a conocer plataformas como la web ‘SrPerro’ para poder comprobar qué establecimientos permiten la entrada de perros, como son el Federal Café, la cadena de El Perro y la Galleta, el PerraChica en Chamberí, Verbena Bar, la terraza del Mercado de San Antón en Chueca (hasta las 20 horas) y otros cuya gran calidad gastronómica no es tan conocida como la Tasca Barea o el Ataca Paca, más castizos que los anteriores.

Además, hay alrededor de un centenar de hoteles que admiten animales de compañía, algo que se puede comprobar en esta web municipal. Los alojamientos van de hoteles de alto impacto coronados con cinco estrellas (Intercontinental o -novedad- el suntuoso The Madrid Edition, en la Plaza de las Descalzas) a los que no tienen ninguna estrella.

Al Metro de Madrid los perros pueden entrar con condiciones, ya que al suburbano no podrán acceder de 7.30 a 9.30 horas, de 14 a 16 horas y de 18 a 20 horas. En julio y agosto, los fines de semana y festivos, el acceso es totalmente libre. Deben llevar bozal y portar una correa que no supere los 50 centímetros. Lo mismo sucede con los trenes de Cercanías, donde los perros deben llevar bozal y una correa no superior a 1,5 metros.

En el caso de la EMT es más complicado: desde 2019 se puede acceder a los autobuses madrileños, pero los perros que vayan fuera de un transportín deben ser perros guía (o contar con una tarjeta especial).

La WDS de Madrid estaba prevista para 2020 pero tuvo que trasladarse a 2022 debido a las consecuencias de la pandemia. Un hecho que ha motivado una situación excepcional coincidiendo en el mismo año dos Exposiciones Mundiales: Madrid y Río de Janeiro, en Brasil, prevista para diciembre. Además, Arion será el patrocinador principal de la WDS 2022.