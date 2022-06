¿En qué quedó la comisión de investigación por el presunto espionaje a Ayuso? Este fue el resultado

Empezó con fuerza pero se fue diluyendo. Hasta el punto de que parece que ha pasado bastante más tiempo que los poco más de 50 días transcurridos desde que se celebró su última sesión. Hoy, en el Pleno Ordinario que se celebra en el Palacio de Cibeles, Más Madrid, Ciudadanos y PSOE han aprobado las conclusiones de la comisión. Y, como principal lectura, coinciden en que el PP “obstaculizó” el desarrollo de la investigación. Mientras, el PP y Grupo Mixto han presentado sus dictámenes particulares, si bien ambos fueron rechazados tanto en la comisión como en el pleno de esta mañana.

Así, las conclusiones aprobadas señalan que el presidente de la EMVS y concejal delegado de Vivienda, Álvaro González, “incumplió el código ético de la empresa al iniciar una investigación no siendo competente para ello”. Así, le afean que, “sin dar cuenta al consejo de administración”, informó por decisión propia al alcalde, José Luis Martínez-Almeida; al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, y al consejero delegado de la EMVS, Diego Lozano.

Precisamente, sobre Borja Carabante, el dictamen sostiene que “se extralimitó en sus funciones y competencias acompañando al delegado de vivienda a la reunión en la sede de la EMVS” donde se trató el presunto intento, o que se han puesto “obstáculos para poder conocer la verdad”.

En su dictamen particular, y rechazado en el Pleno, el Grupo Mixto Recupera Madrid sostiene que fue el propio alcalde quien “orquestó” el espionaje, si bien “no se ha podido demostrar”. Una afirmación que se sustenta en la no restitución de Ángel Carromero, ex asesor de Almeida, y que dimitió de su puesto a las pocas horas de conocerse la noticia.

Todas estas conclusiones han sido criticadas por el concejal de los distritos de Centro y Salamanca, José Fernández, que representó al PP durante la comisión. En su opinión, esta investigación ha sido un “circo” de la izquierda en el que las conclusiones ya habían sido “escritas previamente”.

Una de las reacciones más esperadas era la del socio de Gobierno del PP, Ciudadanos, que presidió la comisión y que se ha alineado con la oposición durante la investigación. Como el resto de grupos de la izquierda, la concejala Silvia Saavedra ha criticado las ausencias de los comparecientes, entre los cuales se encontraban la propia Isabel Díaz Ayuso. Y es que solo han comparecido 19 de las 45 personas convocadas.

Otra de las consecuencias colaterales ha sido la votación hoy para reprobar al presidente de la EMVS, Álvaro González, a petición del Grupo Mixto. Sin embargo, Cs ha sumado sus votos con los del PP y Vox para impedirlo. El propio Almeida ha salido en defensa del González: “Si tuviera agallas políticas, no hubiera intentado reprobar a Álvaro González sino a mí. Él no hizo más que lo que yo le pedí”, ha dicho a Almeida a José Manuel Calvo, concejal del Grupo Mixto.

Sí ha salido adelante por unanimidad que una nueva norma: que todo personal eventual, ya sea asesor o directivo, que no acuda a una comisión de investigación siendo llamado será cesado de manera inmediata. Del mismo modo, se abriría un expediente disciplinario al personal laboral o funcionario de las empresas públicas y organismos autónomos, tomando como referencia lo dispuesto para las comisiones de investigación de las Cortes Generales y autonómicas.