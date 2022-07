Álex Cortés: ‘‘Díaz Ayuso ha conectado con los jóvenes. Muchos nos vemos reflejados en ella’'

Licenciado en Derecho, miembro de Nuevas Generaciones del PP de Madrid y presidente del «think tank» Criterio Joven, Álex Cortés derriba en esta entrevista con LA RAZÓN los mantras con los que la izquierda ha venido agitando la universidad en las últimas décadas y carga contra el adoctrinamiento que Sánchez busca introducir en los campus a través de su proyecto de Ley de Universidades.

¿Sigue la izquierda viendo la universidad como un cortijo?

Totalmente. La izquierda intenta adueñarse de espacios públicos como la educación o la justicia. El mito de que la universidad y los estudiantes son de izquierdas es mentira. Hay estudiantes de izquierdas y de derechas. No hay una hegemonía de la izquierda, ese es el mantra que nos han querido vender. La izquierda utiliza las universidades como plataforma de promoción y politiza las universidades, no sólo las públicas, también las privadas. Quieren que creamos que nos tienen que guiar con ese pensamiento de «Papá Estado» para apadrinar a los ciudadanos. Y no. Los ciudadanos somos adultos con derecho a decidir lo que queremos hacer sin que nos impongan una forma de ver la sociedad.

¿Qué opina de la Ley de Universidades de Sánchez?

Debemos partir de una base. ¿Qué misión tiene la universidad? Está para transmitir conocimientos, ensanchar fronteras y promover el debate de las ideas desde la libertad. ¿Qué es lo que no se está haciendo bien? En universidades como la Pompeu Fabra el claustro ha pedido al equipo directivo prohibir el castellano en las aulas. Y en otras, como la Complutense, se veta cualquier debate que no guste a la izquierda. Se está viendo en Somosaguas. La Ley de Universidades allana el camino para la contaminación ideológica y el control político de los campus. Por eso el Gobierno de Díaz Ayuso va a plantar cara por convicción y por mandato de los madrileños a estas leyes totalitarias.

¿Cómo se puede combatir ese discurso de la izquierda?

Alzando la voz ante los atropellos sistemáticos que la izquierda está haciendo y fomentando todo aquello que la izquierda no quiere que se haga: el debate desde la libertad. Yo lo he hecho en mi universidad y también con el «think tank» Criterio Joven, con personas que piensan totalmente distinto, pero con un punto en común, que es el respeto a la libertad. La libertad no es un concepto que se pase de generación en generación fácilmente. Es algo que cuesta mucho conseguir y preservar.

Las encuestas señalan una debacle del PSOE entre los jóvenes madrileños. ¿Por qué?

Los jóvenes conocen cómo gobierna la izquierda y cómo les hipoteca su futuro. Y buscan un modelo de libertad donde puedan desarrollar su vida. Por eso los jóvenes no apuestan por el PSOE, sino por políticas liberales como las de Díaz Ayuso. El PSOE ha llevado a España a la más absoluta miseria dos veces y creo que va a ir por la tercera. Y frente a ello, Madrid es un modelo de éxito y los jóvenes se han dado cuenta que hay otra forma de hacer las cosas. Y por eso votaron el 4-M a Ayuso, porque la presidenta es muy clara: tiene unos principios, planta cara a la izquierda, no se muerde la lengua. Yo creo que los jóvenes quieren eso. Y por eso Esperanza Aguirre tuvo tanto éxito en Madrid. Tanto Aguirre como Ayuso tienen un mensaje político potente, dinámico y pegado a la calle. También muy coherente en la defensa de sus principios y de sus ideas, igual que lo está teniendo Alberto Núñez Feijóo en España.

¿Qué errores cometió el PP hace años para que el voto joven se fugara en masa a Cs y Vox?

Muchas veces los discursos fáciles atraen al voto joven. Fue el caso de Cs, Podemos y Vox. Felipe González perdió a los universitarios en 1996 y eso aupó a Aznar a la victoria. Ayuso está ganando la batalla en los campus a la izquierda e igual que ocurrió con Aznar, la clave de la victoria de Feijóo en 2023 serán los universitarios.

¿Se ha revertido esa situación como parece indicar el resultado de las elecciones en Madrid o en Andalucía?

Al final los jóvenes se dan cuenta de qué partido es serio y representa mejor a España y a ellos. Y ha habido una clave fundamental en Madrid que se llama Isabel Díaz Ayuso. Ha tenido la capacidad ya no solo de conectar con ellos, sino de conectar con la sociedad madrileña. Y de proponer una alternativa y un modelo de sociedad basado en la libertad, en vivir a la madrileña. Y ese modelo a los jóvenes les gusta mucho. Es muy cercana. Y esa conexión tan grande se ha visto en las urnas. Muchos nos vemos reflejados en ella, en cuanto a cómo ha desarrollado ella su vida.

¿Existe el riesgo de que el ejemplo de Miguel Ángel Blanco caiga en el olvido entre las generaciones más jóvenes?

Yo soy de la generación Miguel Ángel Blanco. Nací en julio de 1997, justo cuando unos asesinos le mataron. Es importante reivindicar más que nunca la memoria, la dignidad y la justicia para las víctimas del terrorismo. Y que las generaciones jóvenes estudien el horror que se ha vivido en este país y cómo hace 25 años se mataba por defender la libertad. Hay ciertos sectores que pretenden imponernos su visión, pero la historia no la pueden escribir los verdugos.