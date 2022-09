Ayuso asegura que Sánchez “está preparando un nuevo 15M” de cara a las elecciones de mayo

El PP de Madrid ha querido este mediodía iniciar el curso político en Alcalá de Henares en un acto con más de 1.200 afiliados y simpatizantes. Un feudo socialista como símbolo de a lo que se enfrentan los tres protagonistas del acto en el ciclo electoral que se avecina: Judith Piquet, la candidata de los populares a la Alcaldía de este municipio; Isabel Díaz Ayuso, la líder regional que buscará en mayo el reto de volver a conducir a su formación a los tiempos de las mayorías absolutas; y Alberto Núñez Feijóo, el hombre que se medirá a Pedro Sánchez en el asalto final de las elecciones generales. Este acto llega apenas dos días después de que Ayuso y Feijóo se reunieran de manera informal en una taberna madrileña para hablar “de ideas y candidatos” de cara al mes de mayo.

En su intervención, Feijóo ha denunciado el aumento del paro y la pérdida de 189.963 afiliados en agosto, el “tercero peor agosto desde 2008″ y le ha dicho al Gobierno que “debería preocuparse más por el paro” y menos por manifestarse contra los empresarios, a los que ha definido como “trabajadores capaces de mantener empresas en pie” Feijóo ha denunciado los tres meses de destrucción de empleo o que el paro siga doblando la media de la UE y ha acusado al Ejecutivo de poner en marcha políticas “erráticas” y basadas en la ideología ante la inflación y la crisis energética. Después de que el Gobierno anunciase ayer la rebaja del IVA del gas del 21 al 5 %, como pedía el PP, Feijóo ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le copie en otras medidas y en vez de subir impuestos deflacte el IPRF a rentas medidas y bajas para aliviarles ante la inflación y mire “por la gente que no puede llegar a fin de mes”.

La presidenta madrileña, por su parte,. ha asegurado que el Gobierno de Sánchez y la izquierda están preparando un otoño caliente ante esta las elecciones de mayo: “Fijaos como después de tantos años de mala gestión y de desastre en España, después de años cómplices dormidos, sindicatos, plataformas afines y colectivos subvencionados ahora es cuando dicen que van a salir a la calle, ahora…”. Y ha asegurado que estos movimientos podrían terminar cristalizando en algo similar a las protestas de los indignados de 2011: “No van a protestar por el Gobierno, no van a salir por esto. Van a hacerlo como ocurrió con el 15M, cuando el PP iba sobradamente a ganar las elecciones autonómicas por amplia mayoría ese año. Ante el cambio de gobierno, la izquierda y el gobierno ya están preparando las nuevas acampadas, ya están preparando la calle porque nos conviene la tensión”.

Ante el presidente nacional del PP, Ayuso ha exhibido a la comunidad que ella preside como el ejemplo de cómo frenar a la izquierda: “Madrid es pieza clave cuando las cosas se complican en España y la Comunidad de Madrid va a volver a ser ese motor que impulse al Partido Popular. El PP de Madrid volverá a estar a la altura. Y lo haremos con ganas de vivir en libertad y que el resto de España no la pierda o pueda recuperarla y que lo haga con ilusión y confianza”. Ha sido muy dura la presidenta madrileña con el Ejecutivo de Sánchez al asegurar que se trata de “un Gobierno que no tiene escrúpulos, que va a ir a por todas y que no le importa hacer lo que sea ni con quien sea, aunque nos deje a todos una herencia nefasta. No estamos ante un gobierno de la Nación al uso sino estamos ante un mero gestor político y como todo gestor del poder que se cree sin límites acaba siendo profundamente autoritario”.