Los 120 días en los que Ayuso transformará el PP de Madrid rumbo al 28-M

Con la vista puesta en las municipales y autonómicas del 28 de mayo, todos los partidos han activado la maquinaria electoral. En el caso del PP, Isabel Díaz Ayuso se ha puesto ya manos a la obra de cara a completar el trabajo iniciado en el mes de mayo, con motivo del Congreso en el que fue elegida presidenta. Precisamente ayer, la sede de la calle Génova acogió la primera reunión del Comité de Dirección del PP de Madrid tras el descanso estival. Un encuentro en el que se abordaron los retos que la formación tiene por delante, marcados la mayoría de ellos por la cita con las urnas.

La primera parada de este camino para los de Ayuso llegará a finales del mes de octubre. Será entonces cuando tenga lugar la Convención Política que la presidenta anunció el pasado mayo. El Congreso que los populares madrileños celebraron en primavera para aupar a Ayuso a la Presidencia fue extraordinario. Una circunstancia que impidió a esta cita congresual la opción de desarrollar en paralelo una ponencia con la que asentar los pilares del nuevo tiempo que afronta el partido en la región. La convención política –o el formato que finalmente adopte esta cita– será un evento, de al menos dos días, de contenido político e ideológico y que fije los grandes objetivos con los que los candidatos de las municipales y las autonómicas se presenten ante los ciudadanos en la cita del 28-M.

Pocas semanas después, a principios de noviembre, el PP de Madrid tiene otra cita marcada en el calendario: el Congreso de Nuevas Generaciones . Ayuso busca una renovación total. De lo que se trata en este caso es de impulsar una organización, la que agrupa a los más jóvenes del partido, que a tenor de las propias declaraciones de Ayuso en estos meses ha perdido su sentido original. «Quiero jóvenes del PP, no viejos de Nuevas Generaciones», señaló la presidenta durante una de sus intervenciones en el congreso de mayo. Toda una declaración de intenciones respecto al perfil de las personas que pasarán a ocupar en noviembre la nueva dirección de NNGG. El equipo de la presidenta viene trabajando en este terreno desde hace algunos meses. El objetivo es que el nuevo líder de los jóvenes populares sea una persona que se encuentre en la etapa universitaria, que no supere el umbral de los 25 años y no ocupe ninguna responsabilidad institucional que le impida centrarse en su labor en el partido.

Más candidatos

En paralelo, el PP de Madrid continuará perfilando el equipo de candidatos para las elecciones municipales del mes de mayo. Antes de verano, fueron 16 los cabezas de cartel confirmados. Todos ellos en feudos –la mayoría, grandes ciudades del sur– actualmente en manos de la izquierda. Es el caso de Móstoles, Leganés, Getafe, Fuenlabrada, Alcalá de Henares o Parla. Entre septiembre y octubre, se concretará una segunda tanda de nombramientos.

Se tratará en este caso también de candidaturas en localidades en los que los populares no gobiernan en la actualidad. Municipios medianos en términos de población y los pocos grandes que aún no tienen candidato. Alcorcón y Alcobendas son las únicas ciudades con más de 100.000 habitantes en las que el PP no gobierna en las que no se ha desvelado el nombre del que será el número uno de la lista en mayo.

La labor de designación de cabezas de cartel para el 28-M se completará a la vuelta de las vacaciones navideñas. La dirección del PP de Madrid resolverá en ese momento las últimas incógnitas, las que conciernen a los municipios en los que el PP gobierna y en donde se considera menos urgente una intensa labor de varios meses entre los vecinos. Este será el momento de los grandes feudos populares, como Majadahonda, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón o Boadilla del Monte.

A lo largo del mes de diciembre, la intención de la dirección del PP de Madrid pasa por recuperar, gracias a la mejora de la situación sanitaria, las cenas navideñas por los municipios de la región y los distritos de la capital. A todo ello se une una intensa agenda, con más de 500 actos programados para este trimestre.