Madrid apuesta por el Arco de la Victoria (pese a que la izquierda quiere derruirlo)

Han pasado pocas semanas desde que la concejala del Grupo Mixto del Ayuntamiento de Madrid Marta Higueras propusiese que se inicie expediente de expropiación para la posterior demolición del Arco de la Victoria, con el objetivo de construir en su lugar un monumento dedicado a las mujeres que vivieron la dictadura franquista y a los bebés robados entre 1936 y 1990. Ahora, el Ayuntamiento de Madrid ha encargado un estudio para determinar el estado del Arco de la Victoria para establecer posibilidades de colaboración con la Universidad Complutense (UCM), titular del monumento, en su gestión y rehabilitación.

Lo ha anunciado el director general de Patrimonio Cultural del Ayuntamiento, Luis Lafuente Batanero, en la comisión del ramo a una pregunta de Vox. El Ayuntamiento ha mostrado su “preocupación por el estado de conservación” del Arco de la Victoria, Bien de Interés Cultural (BIC), parte del conjunto histórico de Ciudad Universitaria e “icono en el acceso a la capital por la A-6″.

El Consistorio está actualmente en conversaciones con la UCM “para ver las posibles soluciones jurídicas y administrativas con las que colaborar en su conservación, probablemente a través de convenio de colaboración”, ha detallado Lafuente.

Probablemente esta misma semana el Ayuntamiento recibirá el estudio encargado sobre el estado de conservación del monumento de cara a valorar las obras necesarias para su restauración. Servirá para que, antes de tomar la decisión sobre la gestión, el Ayuntamiento conozca en qué estado está y las cuantías a asumir.

El concejal de Vox Fernando Martínez Vidal ha instado a que el Arco de la Victoria sea “cedido por la UCM al Ayuntamiento para su rehabilitación de manera urgente”.

“La Historia es la historia, nos guste o no”

“La historia es la historia, nos guste o no, y todos los países recuerdan hechos que, vistos con ojos morales de hoy, no tendría sentido mantener como símbolos en la memoria colectiva pero se mantienen para recordar qué parte de la historia que no se puede repetir”, ha argumentado el portavoz de Vox en la comisión de Cultura.

Así, Martínez Vidal ha subrayado que “los alemanes no derribaron todo el muro que divide Berlín sino que dejaron casi dos kilómetros, ni derribaron la Puerta de Brandenburgo, por la que debajo desfilaban con antorchas las tropas de Hitler. En Polonia están los campos de concentración nazi para no olvidar su pasado y ciudades norteamericanas están llenas de monumentos a los fundadores Jefferson Washington, que eran esclavistas”.

Eso le ha llevado a apuntar que durante la dictadura franquista se levantaron desde los ministerios, a “los hospitales que no fueron construidos por Esperanza Aguirre”, el estadio Santiago Bernabéu o el Hipódromo. “Todos son de Franco. ¿Qué hacemos, los tiramos?”, ha preguntado en la comisión.

El edil de Vox ha lamentado el estado de “abandono” del Arco de la Victoria “desde hace décadas, posiblemente por ese complejo de la derecha de no ser tachados de franquistas”. “Si a mí no me gusta el fútbol no voy al estadio pero no pido que derriben el Bernabéu; si no me gustan los toros no pido que tiren Las Ventas”, ha argumentado.

Esto le ha llevado a atacar directamente a la concejala del Grupo Mixto Marta Higueras, que en Pleno de Moncloa-Aravaca planteó demolerlo para levantar en ese emplazamiento un monumento dedicado a las mujeres que vivieron la dictadura franquista y a los bebés robados entre 1936 y 1990.

“Es historia de España pero a los comunistas les gusta más derribar que construir”, ha lanzado a Higueras, después de afirmar que, aunque se tirasen abajo los monumentos, “eso no va a cambiar lo que sucedió”.