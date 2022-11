Teatro, gastronomía e historia: los estrenos que no puedes perderte esta semana

«París 1940» aterriza en el Teatro Español

El actor, director y dramaturgo Josep Maria Flotats adapta «Molière et la Comédie Classique» de Louis Jouvet para deliberar sobre la profesión de actor y el arte del teatro. Una divertida función y toda una verdadera lección de interpretación que permite comprender cómo se va construyendo un personaje en las tablas escénicas. Inspirada en las reflexiones del propio Jouvet y que su secretaria transcribió tras asistir a las últimas clases que el actor y profesor francés impartió antes de morir.

Cuándo: Desde mañana, 17 de noviembre hasta el 8 de enero Dónde: Plaza Santa Ana, calle del Príncipe, 25

Concierto. Los grandes éxitos de «The Script»

La banda irlandesa regresa a España con su gira de grandes éxitos, «Greatest Hits Tour 2022», que promete ser una de las giras más esperadas y en la que no faltará ninguno de sus éxitos, incluidos también en su álbum más reciente, «Tales From The Script». Fue en 2018 cuando estuvieron por última vez en España y donde dejaron el listón muy alto. Este jueves, 17 de noviembre, estarán en la sala La Riviera.

Inauguración. Maison Jaguar: el mexicano más salvaje

Maison Jaguar abrirá sus puertas al público el 17 de noviembre FOTO: Maison Jaguar

Grupo Khazuria inaugurará este jueves su sexto restaurante en la capital: Maison Jaguar. Un espacio impresionante en pleno barrio de Salamanca (Goya, 39) donde vivir y degustar la gastronomía mexicana más salvaje. Contará con una carta muy elaborada, donde el chef ha hecho una inmersión en la gastronomía gourmet mexicana. Los ingredientes y sabores del país azteca serán los protagonistas con un toque único e innovador.

Una propuesta donde destaca su guacamole especial con chicharrón de pollo crujiente; croquetas pibil, un guiño que ha querido hacer el chef a una de las tapas más queridas a nivel nacional; tacos gourmet de diferentes rellenos, incluido el clásico pastor; y la sección especial de ceviches marinados al estilo mexicano; enchiladas de queso oaxaca y pato, entre otros.

Exposición. Tuntankamon: un viaje inmersivo

Madrid Artes Digitales acogerá hasta el 4 de diciembre en la Nave 16 del centro cultural Matadero Madrid una exposición inmersiva que invita a viajar al antiguo Egipto y descubrir sus grandes misterios. La muestra se basa en los archivos históricos de National Geographic Society para llevar a los asistentes hasta aquellas tierras en las que reinó el rey Tut, el faraón niño, quien siendo solo un infante gobernó Egipto hace más de 3000 años.