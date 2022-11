Las mujeres, más necesarias que nunca en la Guardia Civil

Nada hacía presagiar, hace cuatro décadas, que las mujeres formarían parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Sin embargo, a punto de cumplirse 35 de la entrada de la primera en la Guardia Civil, su presencia aún sigue sin ser suficiente. No solo por acabar con cualquier prejuicio sobre si existen trabajos aptos o no para mujeres o por el simple valor de igualdad; también porque hay tareas dentro del cuerpo que sólo pueden ser desarrolladas por ellas y porque contar con puntos de vista distintos hace que cualquier organización sea más eficiente. De las 80.000 personas que componen la Guardia Civil, sólo el 9% son de este sexo, es decir, 7.200. La teniente coronel Laura Gómez, es jefa del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad donde junto a su equipo trabaja desde hace un año para que esta cifra crezca. Su rango, es el máximo que han podido alcanzar las mujeres debido a los años requeridos en cada uno de ellos para poder ascender, y que hoy ocupan solo diez de ellas. Desde su salida como teniente de la escuela de oficiales de Aranjuez, Gómez ha pasado por algunas de las muchas especialidades con las que cuenta el cuerpo.

En sus inicios, impartió clases en la academia de Baeza a todos aquellos que acababan de aprobar para acceder al cuerpo y estuvo destinada en Ciudad Real dónde trabajo con el grupo de seguridad ciudadana. Se especializó en tráfico y solicitó el destacamento de Madrid dónde estuvo como jefa. Tras su ascenso a capitán, fue destinada al equipo de reconstrucción de accidente de la agrupación de tráfico y del que salió como comandante. Y después de hacer el curso de Estado Mayor, pasó al mando de apoyo a la secretaría técnica con el subdirector, donde ha estado casi siete años y justo antes de ascender a teniente coronel, le ofrecieron cubrir esta vacante como jefa de Área de Igualdad y Diversidad, hace ya un año. «Al principio fue duro porque era algo muy distinto a lo que había hecho hasta ese momento, pero creo que todos los guardias tenemos esa mentalidad de no estar mucho tiempo en el mismo sitio», confiesa Gómez a LA RAZÓN aunque defiende que, «aunque ha sido un reto, lo mejor es que siempre que llegas a un sitio nuevo lo haces con ilusión y ganas de hacer cosas».

Durante este año, su equipo no ha dejado de trabajar y aún dice son muchas las tareas pendientes. Gracias a un estudio sociodemográfico reciente determinaron, y de forma muy clara, que el principal motivo por el que las mujeres no ingresaban en el cuerpo es porque existe desconocimiento sobre lo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la sociedad. «Necesitamos llegar a hombres y mujeres que tengan entre 18 y 40 años. Somos conscientes de que esta franja de edad ya no consume ni televisión, ni prensa, por eso tenemos que estar presente en las redes para que nos conozcan o no lo lograremos», asegura.

Laura Gómez, es la Jefa del Área de DDHH, Igualdad y Diversidad de la Guardia Civil FOTO: David Jar La Razon

Por eso, esta es la principal tarea en la que están trabajando además de apoyar a aquellas mujeres que ya se encuentran dentro. «Trabajamos para que aquellas que entran como guardias quieran promocionar para ser suboficiales u oficiales. Si bien, en la escala de cabos y guardias las mujeres alcanzan el 10%, en la de suboficiales no llega al 5%. Y esto es algo que tenemos que cambiar», apunta. Además, su área es la encargada de llevar un seguimiento que les permite contemplar cualquier mejora o aplicar cualquier medida para quitar las barreras que impidan a cualquier componente promocionar profesionalmente. También se encargar de gestionar los protocolos de acoso laboral o sexual. Para ello, cuentan además con una asesoría confidencial para cualquier situación que pueda darse y en la que algún componente necesite apoyo.

Nadie mejor que ella, después de 25 años dentro del cuerpo para poder relatar cualquier evolución en estos años. «Solo fijándonos en los números, la evolución es evidente. En la última promoción hubo un 30% de mujeres, que por desgracia se diluye porque son solo dos mil plazas», apunta. Mientras que las mujeres que promocionan para oficiales ronda también el 28%. «Hay un cambio de mentalidad. Las mujeres quieren y es una buena noticia, y eso que no se nos conoce», sostiene. En su caso y en el de una gran mayoría, la decisión de ingresar suele venir dada porque tienen algún conocido o familiar dentro del cuerpo. Y aunque las cosas están cambiando y la gran mayoría están acostumbrados a ver mujeres luciendo el uniforme, aún recuerda sus inicios. «Cuando llegué a un puesto en el que no había ninguna mujer y encima, era la jefe de la comandante del puesto, al principio chocaba porque no era lo normal», y asegura entre risas que, «pero en cuanto vieron que era como los demás y que las formas de liderar son distintas, pero no en función del sexo, la gente se acostumbra». En la actualidad, solo hay dos especializados en las que no hay mujeres, la Unidad Especial de Intervenciones y el Grupo de Actividades Subacuáticas, y no porque no puedan acceder, sino porque no se han postulado o no han superado las pruebas.

Laura Gómez ha sido postulada como candidata al top 100 mujeres líderes de España FOTO: David Jar La Razon

También destaca la importancia de referentes. «Todos los necesitamos y creo que la falta de ellos también ha sido determinante». Algo que han visto en esta teniente coronel para postularla como candidata en la décima edición del top 100 mujeres líderes de España. «Aún no sé por qué he sido elegida, pero siempre estaré del lado de visibilizar a la mujer y más si es Guardia Civil», sentencia. Lo que muchos no saben, es que hubo guardias civiles mujeres mucho antes de 1988, cuando la primera pudo acceder al cuerpo de forma “oficial”. Las conocidas como “matronas”, eran viudas o hijas de guardias civiles que de forma voluntaria desarrollaban diferentes tareas en puertos y aeropuertos. Estas pioneras serán las protagonistas de un acto central dónde premiarán su trabajo con motivo del 35 aniversario que se celebrará el año que viene. Desde del Área de Igualdad están dedicando mucho esfuerzo a esta y otras actividades, como la edición de un libro para niños que ponga en valor lo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, una exposición de dibujos de mujeres guardias civiles o una carrera popular.