Pablo Iglesias logra una plaza como profesor de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid

A la tercera dicen que va la vencida. A ello se ha encomendado el ex líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. El ex vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez, que ayer mismo anunció la puesta en marcha de un canal de televisión por internet para difundir su visión de la actualidad y de la política, en contraposición, afirmó, a los medios de comunicación “conservadores”, se le ha abierto otro escenario profesional. En Twitter acaba de anunciar que “salió ya la tercera plaza de profesor que solicité en la Complutense. En esta ocasión, la comisión no me ha excluido y me ha puntuado como el mejor candidato en atención a los méritos curriculares. Mi mayor ilusión siempre ha sido ser profesor”. Iglesias gana la plaza de profesor en el mismo departamento que su amigo en Podemos Juan Carlos Monedero.

El exvicepresidente será profesor asociado en la Facultad de Ciencias Políticas, la misma en la que se gestó Podemos y de la que salió su núcleo fundacional. Después de que un tribunal de esta facultad lo excluyese de un proceso de selección alegando falta de experiencia profesional en política, por lo que el exlíder de la formación morada presentó recurso, otro tribunal de la misma universidad ha considerado admitirlo y hacerlo con la mejor puntuación, otorgándole así plaza en otro departamento.

Se trata así del tercer puesto docente al que aspiraba y para el que ha obtenido la mejor calificación entre los concurrentes, con una puntuación de 7,5. Versa sobre ‘Análisis del comportamiento político y electora’ y ‘Teoría y práctica de las democracias’.

Se presentaron a la plaza seis aspirantes, de los cuales dos han sido excluidos y ha sido el exlíder de Podemos el que ha obtenido la mayor puntuación, de acuerdo con la resolución de la Universidad Complutense.