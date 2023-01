El PSOE condena el intento de “okupación” de un edificio en Villalba... y lo relaciona con los precios de la vivienda

El PSOE de Collado Villalba ha lamentado los incidentes ocurridos en el número 12 de la Calle Madrid, que han acabado con múltiples guardias civiles y vecinos heridos, y ha condenado “rotundamente” el intento de ocupación organizada del edificio sito en este mismo lugar.

Cinco miembros de la Guardia Civil y cuatro ‘okupas’ han resultado heridos leves durante el desalojo de una casa en el municipio madrileño de Collado Villalba que se ha saldado con seis detenidos.

Según han explicado fuentes del Cuerpo, se estaba intentando ocupar el número 6 de la calle Madroños de la localidad, que estaba cerrado debido a un incendio en diciembre.

Para los socialistas, Collado Villalba tiene “un problema de vivienda evidente”, ya que “los precios en el municipio, tanto en régimen de venta como de alquiler, han aumentado un 40% en seis años; un piso de dos habitaciones y 30 años de antigüedad alcanza hoy los 800 euros al mes en cualquier portal inmobiliario”.

“Como no se tomen medidas, esta situación no va a hacer más que empeorar, lo cual va a resultar cada vez aún más insostenible para muchas familias. Sin embargo, la solución a este problema no puede pasar en ningún caso por la ocupación de viviendas cuya propiedad no se tiene”, han expuesto.