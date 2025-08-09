Las 24 horas de Móstoles: si le gustan los coches teledirigidos este es su destino el fin de semana

Una llamada a los apasionados de esta modalidad de carreras. Móstoles acoge una nueva edición de 'Las 24 Horas de Móstoles', un evento de automovilismo de ámbito internacional que emula las míticas '24 horas de Le Mans' con coches eléctricos de slot a escala 1/32.

La ciudad madrileña de Móstoles acoge desde este pasado viernes una competición de estos coches que emula las míticas 24 horas de la ciudad francesa de Le Mans y que reunirá a 40 equipos, entre ellos escuderías procedentes de toda España, así como de Portugal e Italia.

El pabellón Los Rosales acogerá este fin de semana la XIX edición de la competición de vehículos a escala organizada por el Ayuntamiento a través de la Concejalía de Deportes y Sanidad y en colaboración con MasterSlot Racing Events, que se celebrará hasta el domingo.

La competición está inspirada en la mítica carrera de resistencia de Le Mans, que fue ganada en dos ocasiones por el piloto español de Fórmula 1 Fernando Alonso, que pone a prueba a pilotos y mecánicos durante 24 horas reales de intensidad.

Durante el evento celebrado en el municipio, cada equipo recorrerá una distancia aproximada de 300 kilómetros y podrá ir cambiando los turnos de sus pilotos. Además, tendrán hasta 6 cambios de neumáticos en "boxes".

Este viernes, desde las 9:00 horas y hasta las 16:30 horas se llevó a cabo los entrenamientos libres y este sábado a las 10:00 horas dará comienzo la competición, que concluirá el domingo a las 11:30.

El evento se podrá seguir en directo tanto en el pabellón a través de pantallas como a través de 'streaming' en el canal de YouTube de MasterSlot, con imágenes retransmitidas por cuatro cámaras desde el viernes hasta el domingo.