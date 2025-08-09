El Ayuntamiento de Robledo presta asistencia a los pasajeros de dos trenes detenidos por un incendio

El Ayuntamiento de Robledo de Chavela, a través de su servicio de Policía Local y Protección Civil, ha ofrecido asistencia inmediata a los pasajeros de dos trenes con destino Ávila que se han visto obligados a detenerse en la estación de la localidad debido al incendio declarado en Las Navas del Marqués. La ayuda prestada ha incluido el suministro de bebidas, refrigerios, comida y todo tipo de apoyos necesarios para garantizar el bienestar de los viajeros mientras se resolvía la incidencia.

Los pasajeros han sido posteriormente evacuados de forma segura y trasladados en autobuses hasta Ávila para continuar su trayecto. El alcalde de Robledo de Chavela, Fernando Casado, ha declarado: “Robledo de Chavela siempre ha mostrado su solidaridad y compromiso con quienes lo necesitan. Ante una situación así, nuestra prioridad es atender y ayudar a las personas afectadas, poniendo a su disposición todos los medios de los que disponemos".

El Ayuntamiento ha agradecido la colaboración de Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil y personal ferroviario por su rápida actuación y coordinación.