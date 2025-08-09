Acceso

Madrid

Burocracia

Más de 6.700 madrileños visitaron las oficinas móviles de atención al ciudadano en los primeros 6 meses de 2025

Las cuatro unidades móviles de la Comunidad de Madrid han atendido a 6.773 personas en 142 municipios pequeños, facilitando trámites administrativos sin necesidad de desplazamientos largos

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín (d), visita junto al alcalde de Torrejón de Velasco, Esteban Bravo Fernández (i), una de las cuatro oficinas móviles de Atención al Ciudadano, en la Plaza de España, a 8 de agosto de 2025, en Torrejón de Velasco, Madrid (España). García Martín ha visitado la oficina para hacer balance de este servicio público que el Gobierno regional pone a disposición de los vecinos de pequeñas ...
El consejero de Presidencia de Madrid en una visita a una de las oficinas móviles de Atención al CiudadanoEduardo ParraEuropa Press
Iago Rodríguez
Creada:
Última actualización:

Este servicio innovador, que recorre localidades de entre 500 y 20.000 habitantes desde marzo de 2023, ha beneficiado ya a más de 20.385 madrileños. Los trámites más demandados incluyen la expedición de la Tarjeta Sanitaria Virtual, el registro de documentos y la gestión de citas, según datos de la Consejería de Presidencia, Justicia y Administración Local.

Un servicio que llega donde más se necesita

Municipios como Ambite y Cervera de Buitrago han registrado una atención que supera el 10% de su población, demostrando el impacto directo de esta iniciativa en zonas rurales. Las localidades de Guadarrama, Valdemorillo, Morata de Tajuña y Meco destacan como las que más utilizan este servicio semanal.

El consejero Miguel Ángel García Martín ha subrayado el compromiso de "acercar la Administración a todos los ciudadanos", incluso en verano, con horarios ampliados que incluyen tardes de sábado y días festivos. Este servicio forma parte del programa "Pueblos con Vida", diseñado para revitalizar las zonas rurales mediante mejoras en servicios públicos y promoción del desarrollo local.

Con una operatividad garantizada durante todo agosto, las oficinas móviles siguen demostrando su eficacia para descongestionar las sedes administrativas tradicionales y ofrecer un servicio más accesible a los habitantes de los municipios más pequeños de la región.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas