Ana Mena y Abraham Mateo cantan esta noche su éxito 'Quiero Decirte' en la Gala 6 de 'OT 2025'

La Gala 6 de 'OT 2025' vivirá un momento muy especial después de las actuaciones de los concursantes con la participación en directo de Ana Mena, quien cantará en directo su éxito 'Quiero Decirte' junto al miembro de jurado Abraham Mateo, convirtiéndose así en el segundo integrante de los jueces en cantar en esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de Prime Video tras Leire Martínez. La canción, que ya fue un éxito en 2022, ha vuelto a ser tendencia 3 años después gracias a su aparición en la película 'Culpa nuestra', también del mismo servicio de streaming que el certamen musical producido por Gestmusic.

Así fue el Pase de Micros de la Gala 6 de 'OT 2025'

Los nominados, Lucía Casani y Max, emocionaron con sus interpretaciones de 'Tu falta de querer' y 'You Will Be Found', respectivamente, recibiendo comentarios positivos y correcciones constructivas de los profesores. En el apartado de favoritos, Crespo brilló con 'Can’t Hold Us' y Cristina arrasó con 'Je me casse', ganándose los elogios de Noemí Galera, que la calificó de “escándalo”. En los dúos, Guille y Claudia destacaron con 'Dos Gardenias', mientras que Tinho y Téyou conmovieron al jurado con 'Agua'. Guillo y Olivia enfrentaron la complejidad de 'El principio de algo' y Laura Muñoz y María Cruz deslumbraron con 'Diamonds', demostrando potencia vocal y compenetración. La nota final la puso la actuación grupal con 'Make Your Own Kind of Music', donde los profesores pidieron más energía y conexión emocional. Este Pase de Micros de la Gala 6 ha confirmado la evolución constante de los triunfitos y la emoción que se vive dentro de la Academia. Con interpretaciones cada vez más pulidas y una doble dosis de talento en los solos de los favoritos, la próxima gala promete ser una de las más intensas y competitivas de la edición.

Canciones de la Gala 6 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos