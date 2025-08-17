Agresión a machetazos en Vallecas: tres menores entre los detenidos por acuchillar a un hombre en plena calle

La Policía Nacional ha detenido a cuatro individuos, tres de ellos menores de edad, tras una brutal agresión ocurrida en el bulevar de Peña Gorbea, en pleno corazón de Vallecas. La víctima, un hombre de 32 años, recibió múltiples puñaladas y fue trasladado en estado crítico al hospital Gregorio Marañón.

El ataque, perpetrado alrededor de las 20:45 horas, involucró a un grupo de aproximadamente diez jóvenes que arremetieron contra el hombre con una violencia extrema. Las heridas incluyeron una puñalada cerca del corazón y lesiones defensivas en los antebrazos, lo que evidencia la ferocidad del asalto.

Entre los detenidos figuran una menor hondureña de 16 años, dos jóvenes españoles de 17 y un adulto de 19 años. La investigación, liderada por la Brigada de Información, apunta a una preocupante implicación de adolescentes en dinámicas delictivas, en un contexto marcado por la creciente actividad de bandas juveniles, especialmente los Trinitarios.

Durante la intervención, los agentes recuperaron el arma blanca utilizada en el ataque. Restos de sangre hallados en una fuente pública sugieren que el agresor intentó limpiarse tras el suceso.

La investigación sigue abierta y la Policía solicita la colaboración de los vecinos para esclarecer los hechos y prevenir nuevos ataques.

Antecedentes recientes

El incidente se suma a otro ocurrido apenas dos días antes, cuando un joven de 28 años fue apuñalado en un parque del mismo distrito. Las autoridades vinculan ambos casos a tensiones personales y dinámicas de pandillas.