Almeida asegura no entender la mayoría absoluta como "ignorar a los demás"

El alcalde en funciones de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aseverado este martes que la mayoría absoluta que consiguió el 28M "no significa gobernar sin escuchar" sino hacerlo "dialogando" con el resto de fuerzas políticas: "Yo no renuncio a seguir llegando a acuerdos con distintos grupos cuando esto sea lo mejor para los madrileños".

En una entrevista en Antena 3, la primera que ofrece después de conseguir 29 ediles y más de 700.000 votos el domingo en las urnas, Almeida ha comentado que ha intercambiado mensajes con quien ha sido su socia de gobierno, Begoña Villacís, que no consiguió superar el umbral del 5 por ciento de los votos necesarios para que Ciudadanos volviera a tener representación en el Palacio de Cibeles.

En la noche electoral, Villacís le mandó a él un mensaje "muy cariñoso" felicitándole por los resultados, y él, que confía en estos días poder hablar "tranquilamente" con ella, también le mandó un mensaje diciéndole que en Ciudadanos se tenían que sentir "orgullosos" de lo que han hecho en la ciudad de Madrid y de los cuatro años de Gobierno de coalición, porque el Ejecutivo bicolor no hubiera funcionado igual sin el partido naranja.

Resultados

Almeida, que ha hecho hincapié en que no entiende la mayoría absoluta como "ignorar a los demás" y no hablar con el resto de grupos, ha comentado que en su equipo sabían que su candidatura se movía en una mayoría amplia "fronteriza" con la absoluta, y ha explicado que era por ello que siempre decía que él quería pactar con los madrileños cuando le preguntaban por pactos postelectorales.

Una de las "claves" de la campaña ha sido no mandar un "mensaje equívoco" a los madrileños hablando de pactos, ha dicho Almeida, quien ha expresado su orgulloso de ser el "primer candidato del PP" que ha conseguido teñir de azul los 21 distritos de la capital.

Cree que este triunfo del PP se debe a la "confianza" que ha generado él después de estos cuatro años de gestión, marcados por asuntos como la pandemia del coronavirus, y porque el tique electoral que ha formado con Isabel Díaz Ayuso "ha funcionado a la perfección": "Los madrileños saben que Ayuntamiento y Comunidad nunca hemos trabajado tan al unísono".

Almeida considera que también ha influido para haber alcanzado la mayoría absoluta "ese mensaje de centralidad y transversalidad" que ha enviado a los madrileños, apelando a que era necesario unirse a una mayoría social amplia con independencia de lo que pensaran.

"Obviamente la desaparición de Ciudadanos ha influido en el resultado, (aunque) no es menos cierto que a uno no le votan si no es porque genera confianza y, por tanto, también supimos atraer a ese votante de Ciudadanos que se podía sentir huérfano en este momento de esas siglas, pero que, sin embargo, quería lo mejor para Madrid", ha abundado el alcalde en funciones.

Almeida se ha alegrado de que Podemos no haya entrado ni en el Ayuntamiento ni en la Asamblea de Madrid, y de que Vox no vaya a condicionar ni su Gobierno ni el de Isabel Díaz Ayuso, que consiguió una mayoría absoluta más holgada al hacerse con 71 diputados en el Parlamento madrileño.