La aplicación que celebra el recuerdo

¿Cómo hacer para que tu legado o el de los tuyos permanezca para siempre? A esta pregunta responde José Luis Manzano, el creador de la biblioteca infinita de la vida.

José Luis Manzano (Madrid, 1976) es el cerebro detrás de una innovación tecnológica que está destinada a cambiar la forma en que preservamos y compartimos nuestras historias. Este emprendimiento se llama “InCloudForever”. La historia de esta aplicación se origina en un lugar de profundo significado: la nostalgia por las historias de nuestros abuelos y de aquellas personas que han dejado una huella imborrable en nuestras vidas. Jose Luis Manzano y su equipo se dieron cuenta de que, con el tiempo, estas historias se desvanecerían y se perderían, “llevándose consigo un legado invaluable y lecciones de vida que no llegarían a las generaciones futuras”. Fue entonces cuando nació la idea de InCloudForever.

El testimonio

Juan Carlos Yanini, un usuario de esta novedad, ya tiene perfil propio y de su madre. Él no tiene redes sociales, en cambio, no dudó en instalarse esta aplicación. “Mi madre murió durante el Covid y pensé que esto sería un homenaje hacia ella. Tuve que viajar a Barcelona, donde ella vivía, y rescatar recuerdos a partir de un montón de álbumes antiguos. Ahora se lo enseño a mis hijos y es una forma de que vuelvan a ver a la abuela”, confiesa Yanini. El usuario opina que además de ser una idea original, es una forma de desmitificar la muerte: “En España es difícil de entender, pero por suerte o por desgracia todos pasaremos por ahí, y qué mejor que celebrar la vida”.

Además de esto, Juan Carlos ya se ha abierto su “perfil inmortal”, cuya apertura se dará cuando ya no esté. “Yo dejaré mi legado a quien yo quiera, en este caso a mi mujer e hijos”, añade. Por muy chocante que parezca, el perfil de inmortal permite programar audios, vídeos o mensajes para el futuro. Juan Carlos ya ha peogramado las felicitaciones de cumpleaños a su hija, para que siempre lo recuerde y, de alguna manera, estar con ella en sus aniversarios. “Esto es otro rollo. No es una red social donde hay miles de fotos a las que accede todo el mundo. También está mucho más protegido frente al hackeo. En este caso permanece la esencia y lo importante. Es algo híbrido entre red social y email, que requiere de mucho tiempo de dedicación. Yo ya he grabado audios, he dejado la grabación del cumpleaños de mi hermana y un vídeo de un viaje familiar a Japón”.

Un sistema imborrable

El autor, José Luís Manzano, explica que es mucho más que una simple aplicación; es la materialización de una visión que busca cambiar la forma en que preservamos la memoria y el conocimiento: “Se ha convertido en la primera plataforma que permite a la generación actual dejar su legado de una manera sencilla y accesible para las generaciones futuras. Ahora, tenemos la capacidad de ayudar a nuestras familias incluso cuando ya no estemos físicamente presentes, y debemos aprovechar esta oportunidad”. Manzano considera que cada uno de nosotros somos una historia que escribimos a lo largo de toda nuestra vida. Por ello, quería encontrar un método que guarde el recorrido: “Es una narración compartida que habla de logros, aprendizajes, momentos y recuerdos”. Pero no solo es habla para nosotros, sino que abarca desde nuestras experiencias, pasando por las de nuestros seres queridos, hasta las de aquellos que nos acompañaron en algún momento.

La sorpresa llega cuando incluso abre espacio a nuestras mascotas, “para que no se pierdan con el tiempo y para que puedan vivir eternamente en el recuerdo”. Ya existen perfiles que protagonizan perros o gatos. “La visión de InCloudForever es facilitar que las familias transmitan su herencia de una generación a otra. Esto permite que quienes nos lean aprendan de nuestros errores, celebren nuestros éxitos y, en última instancia, construyan un mundo mejor y más comprensivo gracias al conocimiento personal y real transmitido de una generación a otra”. Cuenta su creador que, durante el proceso creativo, “se han aprendido lecciones valiosas y se han superado dificultades significativas”.

La plataforma no solo ayuda a preservar los recuerdos, sino que también ha demostrado ser una herramienta poderosa para superar el duelo y, sorprendentemente, para prevenir enfermedades como el Alzheimer. Además, ha demostrado ser un recurso invaluable para las familias que cuidan a personas mayores, ya sea en sus hogares o en residencias. De hecho, colabora con terapeutas y psicólogos para enriquecer la calidad de vida de las personas mayores, brindando apoyo emocional. Precisamente hoy, que es el día de nuestros difuntos, cabe preguntarse si esta aplicación puede dar lugar a la reticencia cultural en torno al tema de la muerte en España. No obstante, Manzano expone que, a pesar de las dudas iniciales, la plataforma ha demostrado que su enfoque está en la celebración de la vida, en la creación de historias y legados que hacen que el recuerdo de las personas sea inmortal.