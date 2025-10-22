Así funciona la tarjeta monedero de Galapagar para familias vulnerables

El Ayuntamiento de Galapagar ha puesto en marcha el Programa de Asistencia Material Básica, una iniciativa de la Comunidad de Madrid destinada a apoyar a familias vulnerables con menores a su cargo mediante una tarjeta monedero con la que podrán adquirir alimentos y productos de primera necesidad en establecimientos designados.

Según ha informado el Consistorio, además de la ayuda económica, el programa incluye medidas de acompañamiento social para favorecer la inclusión y la autonomía de las personas beneficiarias, con seguimiento y apoyo por parte de los profesionales de los Servicios Sociales municipales.

Podrán acceder a esta ayuda las familias empadronadas en Galapagar cuyos ingresos sean inferiores al 48 % de la renta mediana nacional y que cuenten con, al menos, un menor a su cargo.

La valoración y tramitación de las solicitudes se realizará desde el Centro de Servicios Sociales del municipio, que remitirá las propuestas a la Dirección General de Servicios Sociales e Integración de la Comunidad de Madrid, responsable del programa.

Para dar a conocer los detalles de esta iniciativa, el Ayuntamiento ha organizado una charla informativa el próximo viernes 24 de octubre, a las 10.00 horas, en la Sala de Conferencias de la Biblioteca Municipal Ricardo León.

Para ello, las personas interesadas podrán acudir a los Servicios Sociales municipales o consultar más información en la web oficial de la Comunidad de Madrid.