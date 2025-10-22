Madrid revienta el plan de Mónica García: "Quiere los datos de cribados para manosearlos y usarlos a su antojo"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, aseguró este miércoles que el Gobierno regional no va a facilitar los datos sobre el cribados de cáncer al Ministerio de Sanidad para que la ministra, Mónica García, "los manosee y los utilice a su antojo".

Así replicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno a la petición de datos por parte de Sanidad y al llamamiento de Mónica García al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que las comunidades con gobiernos de su partido colaboren proporcionando esa información sobre cribados.

El consejero acusó al Ministerio de tener una "actitud parasitaria" y a Mónica García de "no hacer su trabajo" y pretender "arrogarse el de los demás". En ese sentido, señaló que no va a "facilitar los datos a una ministra para que los manosee y para que los utilice a su antojo".

Afirmó que la Comunidad de Madrid "no tiene que demostrar nada" porque lleva "muchísimos años" trabajando en el cribado de distintos tipos de cáncer como el de "mama, el de colon, el de pulmón y el de cérvix". A ese respecto, aseguró que se han realizado 450.000 pruebas de cribado de cáncer de mama y 2 millones de colon.

"No vamos a darle a esta ministra con actitud parasitaria datos para que los manosee, para que los retuerza y para que los utilice a su antojo", reiteró.

Con respecto al listado de objetores de conciencia para realizar interrupciones voluntarias del embarazo, replicó que los servicios jurídicos del Gobierno regional están estudiando ese requerimiento y que "por más que insista" la ministra conocen los plazos que tienen para dar respuesta a esta solicitud.