Así quieren los vecinos que sean los futuros terrenos de la cárcel de Carabanchel

Cerrada en 1998 y derruida diez años después, nada queda de la antigua cárcel de Carabanchel, salvo el terreno en el que fue construida. Las celdas en las que permanecieron encerrados, entre muchos otros, Marcelino Camacho, Ramón Tamames, Enrique Múgica, Fernando Sánchez-Dragó, Miguel Gila o Fernando Savater, se perdieron en el olvido. Y no sólo de forma poética; también literal. Pasaron cerca de 15 años hasta que los propietarios de los terrenos comenzaron a mover ficha. Entre ellos, el Ministerio del Interior, ya que la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (Siepse) posee la mayoría del solar, que supera los 170.000 metros cuadrados. Su propuesta incluye un hospital, así como la creación de un centro para la Memoria Histórica. Del mismo modo, el Ayuntamiento de Madrid, propietario de una parte, también presentó el convenio urbanístico que suponía la urbanización de más de 46.000 m2 de vías públicas y la creación de 23.460 m2 de zonas verdes. En total, se construirán 640 viviendas, de las que el 34 % estarán protegidas, además de oficinas, equipamientos sanitarios, sociales y educativos.

Ahora bien, los vecinos tienen otras reivindicaciones. Y en algunos casos, radicalmente distintas a las proyectadas. Precisamente en el enorme solar donde se ubicaba la prisión, la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, acompañada de Ecologistas en Acción, ha presentado su propia propuesta para transformar la zona, que consideran que debe tener un "uso social, democrático y ecológicamente sostenible".

Un hospital de 300 camas

En su opinión, el futuro hospital debe ser de nivel II, equiparable a los de Getafe o Móstoles, con 300 camas y servicios básicos como quirófanos, bloque obstétrico, hospital de día, hospital de día psiquiátrico y radiología, entre otros. Se trata de una demanda histórica de los vecinos, debido "a la lejanía de los Hospitales Clínico y 12 de Octubre". No en vano, recuerdan que debe cubrir hasta nueve zonas básicas de salud, "con un área de influencia de 190.000 habitantes.

100% de vivienda pública

Por otro lado, demandan "que todo el suelo previsto para vivienda" se dedique a construir "viviendas públicas en régimen de alquiler" que "no supere el 20% de los ingresos de la unidad familiar". Para ello, el Estado y el Ayuntamiento deben "llegar a un acuerdo", lo que incluye comprar el suelo vendido a la promotora Pryconsa e incorporarlo a la promoción de vivienda pública. Esos pisos deberán ser "intergeneracionales": integrarán a personas mayores y jóvenes, fomentando la convivencia mutua".

Centro de día y residencia para mayores

La parcela 4 tendría que acoger una residencia y un centro de día municipales, "de gestión directa". Y para que se haga realidad, "sólo hace falta la voluntad del Ayuntamiento".

Escuela infantil

En la parcela 5.1 se deberá levantar una escuela infantil municipal de 115 plazas. Como explican los vecinos, en Latina hay cuatro escuelas de este tipo y tres CEIP para niños de 0 a 3 años, mientras que en Carabanchel la cifra es de dos y uno respectivamente. Algo "insuficiente" para los 17.100 niños de entre 0 y 4 años que hay entre los dos distritos.

Centro de FP

Otra de sus reivindicaciones consiste en cambiar la calificación de la parcela 5.4, con el objetivo de reservar sus 7.000 metros cuadrados para instalar un instituto público de Formación Profesional (FP). Y es que, según sus estimaciones, más de 40.000 estudiantes de Carabanchel y Latina serán, en los próximos años, demandantes de este tipo de educación.

Cierre del CIE

El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), que continúa en funcionamiento en el solar, es uno de los puntos candentes. Los planes del Ministerio del Interior no pasan por cerrarlo. Los vecinos piden su desmantelamiento, pero no su demolición, ya que debería ser utilizado "para otras dotaciones sociales que sirvan realmente a los vecinos y vecinas de nuestros distritos". De hecho, Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, no ha dudado en comparar el actual CIE con la "antigua prisión de represión franquista", encarcelando en ambos casos a "gente inocente". Hay que recordar que el CIE se encuentra en el edificio del antiguo Hospital Penitenciario, el único edificio del complejo carcelario que se mantuvo en pie.

Centro de Memoria

Precisamente, uno de los usos que podría tener el actual CIE es ese Centro de Memoria prometido por el Gobierno y dedicado a la historia de la Cárcel de Carabanchel. En opinión de la asociación, debe ser un espacio museístico que "reúna distintas dimensiones informativas y de divulgación, exhibición e investigación". En esa línea, exigen que se estudien "los vestigios que han podido quedar bajo tierra tras el derribo", que se produjo sobre rasante.

Parque Eugenia de Montijo

Los vecinos piden también que se "desista" de construir una vía de varios carriles sobre el parque Eugenia de Montijo. Así, consideran que debe aprovecharse el actual transporte público, garantizando su accesibilidad, y con vías de entrada que aprovechen otras opciones. Entre otros daños, afirman, ese proyecto supondría la pérdida de más de un centenar de especies, entre árboles y arbustos.

La Vereda y la Ermita

Al hilo de esto último, la asociación velará porque se mantenga la Vereda de Aluche y se recupere la Ermita La Antigua. Para ello, proponen además un Centro de Interpretación Histórica de Carabanchel. Y es que, no lo olvidemos, el hoy distrito, anexionado a Madrid en 1948, era una población independiente desde el siglo XII.