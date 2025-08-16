En busca de los fósiles perdidos del Valle de los Neandertales

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha la 24ª campaña de excavación en el Valle de los Neandertales, en Pinilla del Valle, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de Europa para el estudio del comportamiento y la relación con el entorno de estos homínidos.

Como principal novedad, los trabajos abordan por primera vez la exploración de un nuevo yacimiento dentro del conjunto, lo que permitirá ampliar el conocimiento sobre la ocupación humana en este espacio de la Sierra Norte.

Los trabajos se prolongarán durante un mes, hasta el 15 de septiembre, y cuentan con un equipo de más de 100 arqueólogos y paleontólogos bajo la dirección de Enrique Baquedano, director del Museo Arqueológico y Paleontológico regional (MARPA);Juan Luis Arsuaga, catedrático de Paleontología de la Universidad Complutense y director de Atapuerca; y Alfredo Pérez-González, catedrático de Geología.

Esta intervención se propone avanzar en las investigaciones realizadas hasta la fecha, que han demostrado la presencia humana al menos desde la primera mitad del Pleistoceno Medio, gracias a las dataciones hechas por el profesor Hai Cheng, máxima autoridad mundial en la materia, sobre el molar hominino con más de 480.000 años de antigüedad localizado en 2023 en la Cueva Des-Cubierta.

Este hecho sitúa a Pinilla del Valle entre los yacimientos con sedimentos fósiles más antiguos de la Península Ibérica, a la altura de los aparecidos en la Sierra de Atapuerca (Burgos) y los de la Cuenca Guadix-Baza (Granada) o los de la Cueva de Aroeira, en Almonda (Portugal), siendo el único de la Comunidad de Madrid donde se han encontrado restos de homininos anteriores al Homo sapiens.

Otro de los objetivos será determinar a qué periodo del Paleolítico Superior antiguo, auriñaciense o gravetiense, pertenece el tecno-complejo hallado en Cueva Chica. Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en la categoría de Zona Arqueológica y Paleontológica por la Comunidad de Madrid en 2004, el Valle de los Neandertales acoge todos los veranos, a lo largo de al menos un mes, las excavaciones que han permitido hallazgos como la utilización de cráneos de grandes herbívoros (bisontes europeos, uros, ciervos y rinocerontes) como trofeos de caza a lo largo de generaciones de esta especie, lo que le ha convertido en una referencia internacional. Este comportamiento ritual, único en el registro arqueológico neandertal europeo, fue portada de la prestigiosa revista Nature Human Behaviour y ha convertido a la Cueva Des-Cubierta en un lugar excepcional para comprender la complejidad de esta especie. Estos hallazgos abren una nueva perspectiva sobre los neandertales, cuestionando la idea de que el Homo sapiens fuera la única población prehistórica capaz de otorgar significado a los símbolos. Su relevancia quedó patente en 2024, cuando el director del proyecto, Enrique Baquedano, presentó estas conclusiones en el Congreso Anual de la Sociedad de Arqueología Americana celebrado en Nueva Orleans (Estados Unidos).