Madrid rehabilita el patrimonio de la localidad que acogió el rodaje de la serie de TV "Crónicas de un pueblo"

La Comunidad de Madrid ha invertido 162.000 euros en la rehabilitación de espacios históricos de Santorcaz, con el objetivo de acercar estos lugares a sus vecinos. De esta forma, el Gobierno regional ha acondicionado el Camino de la Galiana y ha recuperado la zona de la fuente-abrevadero del Caño Alto, el lavadero del siglo XIX y las ruinas de una antigua almazara, embelleciendo su riqueza patrimonial. Estos trabajos se han prolongado durante cinco meses en los alrededores del parque rural de Nuestra Señora de Orcález. En concreto, el lavadero es un emblema de memoria colectiva y un punto de encuentro que ha marcado a varias generaciones de Santorcaz, uno de los municipios más antiguos de la región y escenario de "Crónicas de un Pueblo", emblemática serie de televisión de los años 70. Las labores se han llevado a cabo empleando los materiales originales, como madera o pavimentos terrizos, con el fin de mantener el carácter rural y la armonía del entorno. Además, durante las obras de restauración se ha realizado un estudio arqueológico que ha permitido el acceso a valiosos restos. Este proyecto se enmarca en el plan para la recuperación de cascos antiguos con valor patrimonial en municipios con menos de 2.500 habitantes, impulsado por el Gobierno regional a través de la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, que ha centrado sus actuaciones en 18 localidades de la región beneficiarias con una inversión cercana a los tres millones de euros.

Las ayudas se dirigen a la rehabilitación de conjuntos urbanos, aunque también pueden destinarse a mejorar la eficiencia energética en zonas del casco antiguo y otros elementos de valor histórico. Entre las iniciativas que forman parte de este programa destacan la restauración del entorno de la ermita de San Roque en Brea de Tajo, la adecuación de la calle Real en Cabanillas de la Sierra, el Jardín del Palacio de Chapinería o la renovación de los cascos de La Serna del Monte, Patones, Torremocha del Jarama y Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias.