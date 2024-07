Ayuso intensifica las críticas a Sánchez la semana del «plan regenerador»

La semana en la que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia su «plan de regeneración», la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso, carga contra él y las trabas que Moncloa pone a la economía de la región. La Comunidad de Madrid generó el último año el 25,45 % de ofertas de empleo en España, casi dos puntos más que el año anterior, y el Gobierno se empeña en «asfixiarla», denuncian en Sol. Los datos del Informe de Infoempleo y Adecco demuestran la tendencia positiva de la Comunidad, donde el sector Servicios lidera la oferta.

El Gobierno regional ha presentado el paquete de ayudas fiscales para la vivienda la semana en la que Hacienda convoca la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cita para abordar la financiación autonómica ha alertado a Ayuso de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, «está pergeñando un estacazo a Madrid que revestirá de supuesta persecución a los ricos para fomentar esa lucha de clases». Su Gobierno cree que Moncloa persigue «reventar los Presupuestos de la Comunidad» mientras desconocen los pactos a los que está llegando con los independentistas catalanes. Según los cálculos del Gabinete de Ayuso, el Gobierno debería haber aportado a Madrid 728.000.000 euros más de los que ha recibido de impuestos recaudados a los madrileños para financiar servicios públicos.

Denuncian, además, el «incumplimiento» con la financiación para la atención a la dependencia, la «falta de inversión» en Cercanías y la «paralización» del Ministerio de Sanidad, con Mónica García al frente.

No es la primera vez que desde la Puerta de Sol y la primera planta de Génova denuncian decisiones polémicas y ofensivas de la ex portavoz de Más Madrid en la Asamblea. García ha sido muy activa en las convocatorias de la izquierda y la ultraizquierda contra las políticas de Isabel Díaz Ayuso y ahora, desde la cartera de Sanidad, maneja el Presupuesto, «congelado» en este ejercicio para la Atención Primaria en Madrid, según denuncian desde Sol. Además, critican que la ministra siga «sin resolver la falta de profesionales sanitarios, especialmente durante los meses de verano, algo que se podría paliar con la homologación de títulos a facultativos extracomunitarios que están preparados para trabajar, pero que la burocracia del Ministerio de Sanidad lo impide no solo en la Comunidad de Madrid, sino también en otras autonomías».

La presidenta madrileña ha subido los decibelios una vez que Sánchez ha lanzado lo que en el PP consideran una «cortina de humo» para que se no se hable de su mujer, Begoña Gómez. «Esta es la semana de la regeneración socialista con Barrabés declarando en los juzgados y Begoña Gómez a punto de hacerlo con un goteo de escándalos diarios que haría caer a cualquier Gobierno en una democracia saneada. Celebramos los diez años de Sánchez que llegó con urnas de cartón al PSOE y con una sentencia en falso al Gobierno», arrancó la presidenta durante la celebración de la Junta Directiva del PP de Madrid.

No se quedó ahí. Ayuso dio un repaso extraordinario al Ejecutivo, con la Ley de Extranjería, la financiación autonómica y la ofensiva de la ministra de Sanidad, Mónica García sobre la mesa. Aprovechó la líder popular que se cumplen diez años de la llegada de Sánchez a la secretaría general del PSOE para atacar sus políticas, basadas en «mentiras, corruptelas, impunidad y en ruptura de la separación de poderes utilizando todos los medios».

Sobre la reforma de la Ley de Extranjería, la dirigente madrileña cree que el Gobierno trata a los inmigrantes «como muebles o como números» para quitarse «el lío» antes de «irse de vacaciones». Y es que entiende Ayuso que «integrar no es repartir, repartir es tratar a los ciudadanos como números o muebles, que es lo que hace el Gobierno de Sánchez» y que «la nueva Ley de Extranjería es una verdadera tomadura de pelo y una inversión de la verdad. Sánchez no ha hecho absolutamente nada», ha concluido, antes de cargar contra el «sanchismo» por otro de los asuntos de la semana, la regeneración que el presidente del Gobierno había anunciado después de su «carta a la ciudadanía» en la que reflexionaba sobre su permanencia en la Presidencia del Gobierno, una vez señalada su mujer, Begoña Gómez.

La presidenta del PP de Madrid aprovechó el anuncio del acuerdo entre PSOE y Sumar para derogar la Ley Mordaza, que avanzó la vicepresidenta, Yolanda Díaz, para criticar con dureza al Gobierno al afirmar que la única Ley Mordaza en España es la que pretende aplicar «el sanchismo contra los medios de comunicación, en sus horas más bajas».

La semana previa a las vacaciones, los choques con el Ejecutivo han alcanzado también al agua. La Comunidad de Madrid ha anunciado esta semana que la blinda ante la amenaza de Sánchez. Y es que ha desvelado que invertirá 2.000 millones para seguir siendo la región donde menos agua se pierde y 700 servirán para garantizar la continuidad del abastecimiento frente a lo que consideran una amenazada del Plan Hídrico Nacional de Sánchez.

El Ejecutivo de Ayuso ha asegurado que las reservas están al 80 % de su capacidad, lo que asegura el abastecimiento para los próximos 18 meses. Ayuso ya criticó la desigual distribución del agua que se hacía desde el Plan Hídrico del Gobierno, en el que regiones como Madrid quedaban perjudicadas. La presidenta marcó un nuevo frente con Moncloa al denunciar que Sánchez estuviese utilizando el recurso más fundamental para hacer una guerra particular contra el PP. Esta semana, el agua se ha sumado a la lista de agravios de Sol-Moncloa. Mientras se produce el próximo choque, Metro de Madrid ha reforzado el servicio para dar respuesta al Reguetón Beach Festival de este fin de semana.