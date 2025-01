Ayuso reta a Sánchez por invadir sus competencias con la «Ley Begoña»

Apenas dos semanas de actividad política han servido para constatar el recrudecimiento de la batalla entre Madrid y el Gobierno central. La presidenta de la Comunidad ya vaticinó un 2025 “lleno de ataques y mentiras” por parte de Moncloa y advirtió que Madrid estaría preparada para el envite. Convertida en bastión de la resistencia frente al “afán guerracivilista”, la popular ha desafiado esta semana de nuevo al presidente del Gobierno. Tras el auto del Supremo, ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado y la “cuadrilla de Fortuny” y ha denunciado una “operación de Estado” contra ella que ha comparado con el Watergate.

En tres días, Ayuso se ha alzado contra la “Ley Begoña”, ha anunciado que recurrirá el plan de Pedro Sánchez para relacionar la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, con el franquismo y ha puesto rumbo a Lima.

La catarata de declaraciones contra la líder madrileña desde Gobierno y PSOE y su respuesta al aluvión de medidas “contra el Estado de derecho que nos hemos dado,” coloca una vez más a la oposición en el ostracismo, más pendiente de sus crisis internas.

Más Madrid ha tenido una semana clave tras la declaración de su fundador, Íñigo Errejón, acusado de agresión sexual. Con la herida abierta, la formación que lidera la ministra de Sanidad, afronta cómo mantener a la mano derecha de Errejón, Loreto Arenillas, en su bancada.

La ministra Mónica García, cabeza de la formación y reconocida líder de Más Madrid en la Cámara madrileña, está centrada en irritar a médicos y funcionarios. La portavoz del grupo, Manuela Bergerot, tiene que lidiar con el peso de Arenillas, que no abandona el escaño pese a que el partido le reclamó el acta y la retiró de sus funciones orgánicas.

La declaración judicial de Errejón esta semana ha vuelto a poner el foco en el partido de Mónica García, en tierra de un Sumar en caída libre. El “renovado” PSOE de Madrid ha asistido atónito al elevado nivel del ministro Óscar López llamando “meme” a Isabel Díaz Ayuso desde la atalaya mediática que le otorga el Ministerio de Función Pública.

García y López, ministros del Gobierno de Sánchez, centran sus críticas contra Ayuso mientras se torpedean por conquistar su espacio en Moncloa. La ministra de Sanidad tiene la responsabilidad de la asistencia médica de millón y medio de mutualistas y López la negociación con las aseguradoras. El enfrentamiento entre ambos no impide que les una el objetivo común contra Ayuso.

La presidenta ha ignorado de nuevo al nombrado por Sánchez en Madrid y ha centrado su respuesta en los planes del Gobierno. Antes de ser condecorada con la Orden del Mérito en grado de Gran Cruz por el Ayuntamiento de Lima, anunció que la Comunidad presentará un recurso contra la decisión del Ejecutivo de declarar lugar de memoria la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional.

La medida supondrá la colocación de una placa en la fachada “para recordar a las personas que fueron detenidas y maltratadas en ese lugar durante la dictadura”, según la portavoz del Gobierno.

La constatación de la iniciativa esta semana ha tenido la inmediata respuesta de la presidenta regional, que ha subrayado la “estrategia de reanimar el franquismo” del Gobierno de Sánchez. En este caso, reduciendo la significación concreta de un edificio que ha sido “por encima de todo, escenario de la convivencia de múltiples generaciones como seña de identidad de la Puerta del Sol, kilómetro cero de España, testimonio de esa convivencia en paz con lo que el Gobierno quiere acabar identificando este edificio con un periodo de la Historia de España que los españoles decidimos dejar atrás en la Transición”.

Aludía Ayuso a cuando la sede institucional fue Dirección General de Seguridad franquista y aclaró que si Moncloa quiere reducir la sede institucional a un periodo tenebroso, también puede recordar que “antes del franquismo aquí se ubicó el Ministerio de Gobernación durante el gobierno del Frente Popular, responsable de la represión ejercida a través de las checas al comienzo de la Guerra Civil”. “En Madrid -zanjó- hubo 345 checas así que ahora mismo no habría mármol para tanta placa”.

El Gobierno regional entiende que se vulneran las competencias de la Comunidad en cuanto a protección del patrimonio, máxime en un edificio declarado Bien de Interés Cultural. Pero no sólo en este caso. La “Ley Begoña”, es según la presidenta, otra treta para invadir el espacio regional.

La reforma del sistema procesal diseñado por el Gobierno podría impedir la personación de la Comunidad como acusación popular en los 28 casos de violencia de género en los que está en la actualidad. Según Ayuso, se quedarían fuera los delitos contra la Hacienda Pública, que afectaría al hermano de Pedro Sánchez; el de revelación de secretos; en el que se vería implicado supuestamente el Fiscal General del Estado; y la Corrupción en los negocios, la apropiación indebida y el intrusismo, que afectan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.

El retorno del curso político confirma la intención de Moncloa de limitar la acción de las acusaciones populares en los procesos judiciales y la dirigente madrileña ha sacado su artillería en contra. "El Gobierno cambia las reglas para amnistiarse a sí mismo", ha dicho esta semana en la que ha avanzado su próximo desafío para parar la aplicación de la reforma si logra avanzar. "Vamos a dar todas las batallas posibles para que este atropello contra el Estado de derecho no culmine. No se trata de una disputa entre políticos, no se trata de lo que ellos pretenden, se trata simplemente de dinamitar este Estado de derecho robusto que nos hemos dado y que nos pertenece a todos los españoles", ha zanjado.