Ayuso revienta la estrategia de polarización de Sánchez

La semana en la que polarización es elegida palabra del año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la exprime en su balance político. FundéuRAE revela que la palabra ha sido la más utilizada de 2023 y Sánchez saca la artillería de la crispación y el frentismo para terminar el año. Le ha funcionado al presidente la estrategia de confrontación para dividir. Acusar a los adversarios de polarizar haciendo polarización, sobre todo cuando el foco está en la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Al jefe del Ejecutivo le parece «absolutamente reprochable que un líder de la oposición bromee con que me gusta la fruta», en referencia a la famosa frase de la dirigente popular. Obvia que él había rescatado un episodio del hermano de la presidenta, consciente de que había sido archivado. No era la de Sánchez una réplica a la presidenta en la Asamblea de Madrid. Era el discurso de investidura del candidato a presidir el Gobierno de España. «Esto se tiene que condenar siempre», dijo esta semana y no se refería a la moción de censura en el Ayuntamiento de Pamplona precisamente, sino a Ayuso.

La presidenta regional no tardó en condenar los hechos y afirmar que Pedro Sánchez «ha vendido la ciudad al brazo político de ETA», por lo que «tendrá que responder ante la historia». Pidió a los ciudadanos que no olviden que la responsabilidad total de lo que ha pasado en Navarra recae sobre Sánchez, al que acusa de vender la dignidad y prosperidad de todos a cambio de mantenerse «unos meses más» en la Moncloa con unos pactos «vergonzosos». La moción de censura, presentada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, desbancó a Cristina Ibarrola (UPN) de la alcaldía de Pamplona con 15 votos a favor de los 26 concejales presentes en el pleno. UPN y el PP no pudieron frenarla, pese a que la lista de Ibarrola fue la más votada el 28 de mayo.

La presidenta madrileña ha activado esta semana su agenda para desglosar las medidas fiscales que beneficiarán a los madrileños a partir del próximo año. El mismo día que Sánchez anunciaba la subida del gas y la electricidad, entre otras, Ayuso enumeraba los alivios fiscales que tendrán los madrileños en 2024. Son 126 millones los que ahorrarán en la declaración de la renta gracias a las nuevas medidas. Además de las deducciones ya aprobadas, la Comunidad de Madrid ha previsto nuevos beneficios en la Estrategia de Protección a la Maternidad y Paternidad y otras de fomento de la natalidad y la conciliación. Así, se podrá aplicar la deflactación del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por segunda vez para paliar los efectos de la inflación y obtener una bonificación del 50% de la cuota autonómica del Impuesto por ser familia numerosa, el cien por cien para las de categoría especial. Además, las compras de vivienda vinculadas a nacimientos o adopciones recibirán una rebaja del 10 por ciento en el precio de adquisición y los menores de 30 años podrán descontar el 25 por ciento de los intereses de préstamos hipotecarios para su vivienda habitual, con un límite anual de 1,000 euros.

Otras deducciones anunciadas por Ayuso el día de las «subidas» de Sánchez son las derivadas del cuidado de personas mayores en el entorno familiar, el arrendamiento de viviendas y el apoyo a los estudios superiores. Asimismo, quienes inviertan en activos financieros o inmobiliarios destinados a vivienda habitual podrán descontar el 20 por ciento de su aportación, siempre que mantengan dicha inversión durante seis años.

La política fiscal se incluye dentro de las iniciativas adoptadas por el Gobierno regional este año para impulsar la economía. Como publicó este periódico, esta semana hemos conocido que Madrid ha sido la principal generadora de empleo y la primera economía española, registrando un crecimiento tres décimas superior a la media nacional.

Si Sánchez está dispuesto a aplicar su maniqueo pero efectivo discurso y levantar un infausto muro entre socialistas e independentistas y PP y Vox, Ayuso ha decidido ser la que frene las intenciones del presidente desde Madrid. La presidenta ha utilizado el balance de legislatura del jefe del Ejecutivo para izar su bandera. Con una abrumadora mayoría absoluta tras las autonómicas de mayo, la popular presumió de gestión y de defender los principios y valores que la han llevado a teñir de azul el mapa de la región en 2023.

La popular repasó esta semana no sólo la gestión del Gobierno central sino la acción llevada a cabo por Pedro Sánchez. Recordó que España cuenta con una deuda pública desbocada, con los peores datos en violencia de género, con un Gobierno que «está destrozando y asfixiando la economía con la subida indiscriminada de impuestos, ataques a la empresa y el fomento de la inseguridad jurídica que nos está costando muy caro a los madrileños y a los autónomos». Y todo ello, dijo, pese a las piedras en el camino que el Gobierno pone en Madrid porque «todo lo que hace y dice el Gobierno de España atenta contra los intereses de una región que siempre ha velado por España». La fortaleza de Madrid es «imprescindible para hacer frente al proyecto comunista del gobierno central». En su última rueda de prensa del año, Ayuso no defraudó. «A Sánchez le aplauden los terroristas de fuera y los de dentro, con los que gobierna. No hay mayor indignidad». El Mensaje de Fin de Año, mañana.