En busca de la mejor croqueta de España

Habrá quienes comiencen en breve la jornada reducida o, si no es así, lo último que les apetezca es poner rumbo a casa tras apagar el ordenador. ¿Se apuntan a degustar la mejor croqueta de España? De jamón de bellota cien por cien ibérico Sánchez Romero Carvajal, la idea es probarla en distintos bares y restaurantes. Su artífice es Juan Monteagudo, cocinero y propietario de Ababol, así que, si no tiene fácil desplazarse hasta Albacete, donde también cuenta con el espacio informal, de nombre La Bechamel, donde esta tapa tan nuestras es la protagonista absoluta, mejor le vendrá hacerse la ruta de locales donde probarla hasta el 2 de julio. Entre ellos, 11 Nudos Terraza Nordés, Café Comercial, Zalamero y Virrey.

Otro planazo es conocer qué se come en el mítico Hakkasan sin viajar a Londres. Sí, han leído bien. Desde el jueves al sábado, ISA, el espacio gastronómico del hotel Four Seasons, acogerá un interesante «pop up» en el que el chef ejecutivo del citado restaurante, Andrew Yeo, servirá un menú protagonizado por esas recetas auténticas cantonesas con influencias contemporáneas, que han dado fama al restaurante. Se trata de una cita, que se encuentra dentro de la gira culinaria «Executive Chef Dinner Series» y en ella disfrutaremos platazos como la ensalada crujiente de pato con pomelo, piñones y chalotas y del wagyu con ajo negro shui mai para abrir boca. Anteceden al cerdo ibérico «char siu» asado a fuego lento durante 24 horas y a la merluza patagónica a la parrilla con miel y brócoli, elaboraciones para armonizan con la cocina líquida de Miguel Pérez.

Recomienda el cóctel de nombre «Yogurt», con ginebra Roku, lactofermentación de fresa, redestilado de tomillo limonero y agua de coco. (130 es el precio del menú; más 85 de las bebidas. Incluye sake y champagne, además de los vinos. Reservas: Hakkasan.com/Madrid). No nos olvidamos de quienes valoran una pizza de calidad y Lolo Vuoturni, de Can Pizza, tampoco. De ahí que haya ideado su pizza más castiza, que resulta ser una reinterpretación del mítico bocadillo de calamares. La prepara con masa de tinta de calamar, stracciatella de burrata, pesto de tomate seco, rúcula, alioli fino y calamares. No tarden en ir a probarla, porque sólo la hornea este mes.

Un entrante hecho con leche de caserío fermentada, aguacate y gamba y los primeros bonitos de Bermeo son sólo un par de recetas con las que Álvaro Garrido, de Mina, tiene previsto sorprendernos el 26 en Chispa en lo que promete ser una noche gloriosa en la que compartirá fogones con Juan D’Onofrio, y Gabriel Sodré, mientras que los vinos los escogerá el sumiller Ismael Álvarez (Precio: 100 euros más 50 de la armonía). Tanto el tequila como el mezcal son bebidas que son tendencia. De ahí que el tequila Penca de Luz y el mezcal Penca de Alma sean las protagonistas de la carta líquida de ABYA, ya que sólo se pueden beber en este espacio del Palacio de Saldaña. Tragos que son grandes amigos de las recetas que Aurelio Morales ha diseñado para degustar a cualquier hora del día. La ensaladilla japonesa de wagyu A-5, origen Kagoshima, es una de las delicias que salen de esta cocina «non stop», lo mismo que la media burger de wagyu con velo ibérico, queso ahumado y salsa de la casa y el besugo del Atlántico a la madrileña.

Nos gustó el Galeón de Veracruz, muy cítrico y refrescante, con tequila Penca de Luz como raíz. Por último, no olviden reservar mesa para asistir a una de las veladas de Villa Verbena, que se celebran de jueves a domingo. Que Grupo Triciclo y The Hat Madrid estén juntos en este proyecto ponen sobre la mesa todas las garantías. Les cuento. Un camino, decorado con estructuras hechas con cajas de madera, velas y plantas, dirige al comensal hacia el cenador con un espectacular arreglo floral en el techo sobre una mesa principal preciosa. El desfile comienza con el gazpacho de pepino con manzana verde y granizado de cilantro y el lomo de bonito a la brasa con caldo de marmitaco y piparras es uno de los platos fuertes que sorprenden.