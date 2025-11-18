La Cabrera y San Agustín de Guadalix se renuevan: menos barreras, nuevo asfaltado y mobiliario

La Comunidad de Madrid ha invertido más de 360.000 euros del Plan de Embellecimiento en los trabajos de mejora de los entornos urbanos de los municipios de La Cabrera y de San Agustín del Guadalix, ha informado el Gobierno regional.

El viceconsejero de Presidencia y Administración Local, José Antonio Sánchez, ha visitado este martes ambas localidades para conocer estas actuaciones enmarcadas en el programa regional de Pueblos con Vida. En el caso de La Cabrera, se ha reformado la calle Carlos Ruiz renovando el pavimento, eliminando barreras arquitectónicas, soterrando canalizaciones y mejorando el saneamiento pluvial. Estos proyectos han contado con una financiación de 194.920 euros.

Por su parte, en la localidad agustinense, se ha empezado a remodelar la avenida Alcalde Lorenzo Ginés Brandín con trabajos de urbanización, asfaltado, jardinería, señalización y renovación del mobiliario urbano. Las obras tendrán una duración de seis meses y han supuesto un coste de 166.000 euros.

Además de estas actuaciones, el viceconsejero se ha interesado por otras iniciativas de ambas localidades que están enmarcadas en el Programa de Inversión Regional (PIR) 2022/26.

En San Agustín del Guadalix, ha conocido los nuevos vehículos especializados para la recogida de residuos urbanos y mantenimiento de limpieza, adquiridos por el Consistorio, por un importe de 279.000 euros, con los que se busca modernizar la flota y mejorar la seguridad de los trabajadores. Asimismo, ha visitado la parcela donde se va a construir un Centro de Juventud con una inversión de más de 1,3 millones financiados por el PIR.

Por su parte, en La Cabrera, Sánchez ha supervisado los trabajos de la nueva cubierta metálica instalada sobre las dos pistas de pádel existentes en el Polideportivo Municipal, que permitirán la práctica deportiva todo el año. También, la construcción de una pista de baloncesto y otra de entrenamiento, las dos al aire libre. Estos proyectos cuentan con un presupuesto de más de 468.000 euros.