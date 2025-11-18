Pozuelo de Alarcón inicia la entrega gratuita de sal ante posibles heladas y nevadas

El Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón ha puesto en marcha este martes una nueva campaña de entrega gratuita de sal a los vecinos para prevenir los efectos de posibles heladas o nevadas durante los próximos meses, una actuación incluida en el Plan de Inclemencias Invernales del Consistorio.

La campaña arranca con el reparto de sal puerta a puerta a grandes urbanizaciones, que se prolongará hasta el 24 de noviembre. Según ha señalado el Ayuntamiento en un comunicado, el resto de urbanizaciones y entidades municipales, la recibirán entre los días 25 y 28 de noviembre.

En cuanto al reparto destinado a los vecinos, se realizará en los dos puntos limpios -el de Ciudad de la Imagen y el de Vereda de Zapateros- desde el 24 de noviembre hasta el 7 de diciembre, en horario de 9 a 20 horas de lunes a domingo.

Además, la entrega para viviendas unifamiliares se llevará a cabo en el mercadillo municipal el último sábado de noviembre y el primero de diciembre. Será necesario acudir con una bolsa resistente para la recogida, ha precisado el Consistorio, que recuerda que en caso de necesidad de ampliarán las fechas de reparto.

Las grandes urbanizaciones recibirán una saca de unos 1.250 kilos entre el 18 y el 21 de noviembre, así como el día 24. El resto de urbanizaciones y entidades municipales recibirán un saco de 25 kilos a partir del 25 de noviembre y hasta el día 28.

Para los vecinos, el reparto en los puntos limpios se realizará del 24 de noviembre al 7 de diciembre entre las 9 y las 20 horas, mientras que en el mercadillo municipal la entrega tendrá lugar los sábados 29 de noviembre y 6 de diciembre, en horario de 9 a 14 horas.