El Circo del Sol devuelve la «Alegría» a Madrid 25 años después

En 1984, un grupo de veinte artistas callejeros, malabaristas, tragafuegos y músicos se reunió a orillas del río San Lorenzo, en Baie-Saint-Paul (Quebec), con un sueño tan ambicioso como revolucionario: crear una nueva tradición circense y recorrer el mundo con ella. Ese sueño se convirtió en realidad cuando fundaron el Circo del Sol, una de las compañías más innovadoras del mundo del entretenimiento. Cuarenta años después, ha transformado la industria del circo y del espectáculo en vivo, llevando su magia a más de 400 millones de personas en seis continentes y 86 países.

Desde su creación, su objetivo fue el de transformar el concepto de circo. Lejos de los animales y los tradicionales números de acrobacia, la compañía fusionó música, danza, teatro y acrobacias para crear experiencias únicas que provocan los sentidos y despiertan las emociones de quienes las presencian. Cada espectáculo se convierte en un universo aparte, donde la imaginación se desborda y el público se sumerge en mundos fantásticos. En la actualidad, el Circo del Sol sigue siendo un líder mundial en el entretenimiento en vivo, con 17 producciones simultáneas que incluyen seis espectáculos itinerantes en su Gran Carpa, tres en estadios, y una serie de residencias permanentes en lugares como Las Vegas, Orlando y la Riviera Maya. A lo largo de estos años, ha logrado mantenerse a la vanguardia, adaptándose a los tiempos y desafiando las expectativas de su audiencia. Con más de 4.000 empleados, incluidos 1.200 artistas provenientes de más de 80 nacionalidades, Circo del Sol no solo es una compañía de entretenimiento, sino una plataforma global que reúne talentos de diversas disciplinas. Este esfuerzo colectivo de artistas, creadores y artesanos es lo que permite que cada espectáculo sea posible.

Uno de sus mayores éxitos es «Alegría», un espectáculo que se estrenó en 1994 y que rápidamente se convirtió en el favorito de los espectadores. Durante casi veinte años, recorrió el mundo y se presentó ante millones de personas, dejando una huella indeleble en la historia del circo contemporáneo. Su banda sonora, ha sido una de las claves de su éxito y se caracteriza por su mezcla de géneros que va desde el jazz y el pop hasta el tango y el klezmer, incorporando además un lenguaje musical único que resonó profundamente con el público. Con motivo de su 25º aniversario, en 2019 se presentó «Alegría – Bajo Una Nueva Luz», una reimaginación del espectáculo original. A través de nuevos arreglos musicales, una dirección escénica renovada y cambios en la acrobacia, vestuario y maquillaje, la producción adaptó el espectáculo a las expectativas del público contemporáneo, sin perder la esencia que la convirtió en un clásico.

«Alegría - Bajo Una Nueva Luz» fue el primer espectáculo que llegó a España en 1998 y el que realmente ayudó a establecer el Circo del Sol a nivel mundial. «La versión que traemos es una especie de «remake» del espectáculo. Ha sido completamente reinventado para el público actual con nuevas acrobacias, nuevos vestuarios y melodías. Así que para los que lo hayan visto antes, este show tiene todos los elementos que esperan y que les gustan pero presentados desde una nueva perspectiva», explica a este periódico Francis Jalbert , Publicista Senior de «Alegría, Bajo Una Nueva Luz». Y para los que no lo hayan visto antes, «es el mejor espectáculo para empezar porque realmente es una nuestra producción más icónica». Lo encontramos en la carpa artística, en el área principal detrás de la Gran Carpa dónde los artistas practican y entrenan todos los números. «Hoy estamos haciendo entrenamiento acrobático. Estamos entrenando todos los actos en el escenario y tras bambalinas para asegurarnos de que se sientan completamente cómodos, vuelvan a incorporar las acrobacias y sus rutinas, y estén listos para ofrecer un espectáculo increíble la próxima semana». Este nuevo espectáculo estará disponible en el Escenario Puerta del Ángel hasta el 16 de febrero.

Desde el momento que llegan a la ciudad dónde van a ofrecer el espectáculo necesitan unos ocho días para instalar todo el equipo. Alrededor de 85 camiones con más de 2.000 mil toneladas de equipo se necesitan para crear la pequeña ciudad en la que vivirán las próximas semanas. Los artistas llegan en los últimos cuatro días del proceso y comienzan los ensayos hasta el primer espectáculo. Estos ensayan unas dos horas al día, realizan sus acrobacias, calentamientos y entrenamientos en grupo tras bastidores, además de practicar en el escenario principal. En un mismo espacio pueden escucharse hasta 14 idiomas distintos, aunque es el inglés el que utilizan para comunicarse unos con otros. En total son 55 artistas que vienen de 17 países diferentes. La mayoría de ellos cuentan con experiencia en gimnasia -muchos formaban parte de la élite de gimnasia a nivel internacional y nacional- , y luego les enseñan a convertirse en artistas. Artistas de circo, cantantes, payasos y músicos, completan el completo equipo.

Gishlain Ramage llegó al Circo del Sol en 2010 pero lleva dedicándose a él desde los 6 años. «Es una vida de nómada, es viajar siempre, estar en diferentes lugares cada dos meses... A Madrid no vengo desde 2011, pero me encanta el público madrileño, es muy particular, hay algo mágico en cada ciudad que vamos de España», cuenta Ramage. A diferencia de otro países, de este dice que: «está muy entregado, muestra mucho sus emociones pero sin hacer demasiado ruido, solo aplaude cuando tiene que hacerlo y con mucha energía». Cómo imaginarán tantas funciones seguidas, afectan tanto física como anímicamente a los artistas. «A veces es difícil, son muchos días y el cansancio se nota pero no hay excusas, tienes que llegar al escenario con toda la energía y escucharles nos llena de esta». Para que un equipo formado por personas de todo el mundo esté los 365 días del año en carretera sólo es posible porque comparten un objetivo común: dar lo mejor de sí mismos y llevar la magia al público.