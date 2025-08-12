Comienza el regreso controlado de los vecinos desalojados en Tres Cantos mientras el incendio sigue en fase de control

La Comunidad de Madrid ha iniciado inicia el realojo controlado de Soto de Viñuelas mientras más de 1.500 hectáreas calcinadas mantienen en alerta a los servicios de emergencia ante el riesgo de reavivamiento

El incendio declarado ayer en Tres Cantos continúa perimetrado y en fase de control, aunque las autoridades advierten de que no puede darse por extinguido debido a las previsiones meteorológicas para esta tarde, que apuntan a tormentas secas y vientos muy fuertes, peores incluso que los registrados ayer.

En el Puesto de Mando Avanzado, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, acompañado por el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Miguel Ángel García Martín, ha informado de que se mantienen todos los efectivos desplegados en la zona. Los trabajos se centran en ampliar cortafuegos con maquinaria pesada y en refrescar las zonas calientes para evitar posibles reactivaciones.

La superficie afectada supera ya las 1.500 hectáreas. Aunque parte del perímetro presenta zonas sin quemar (sobre todo encinares donde el fuego avanzó rápidamente por el sotobosque), la magnitud y complejidad del terreno complican la evaluación final de los daños.

En paralelo, ha comenzado el realojo controlado de los vecinos de la urbanización Soto de Viñuelas, desalojada ayer por precaución. Equipos de la Guardia Civil, bomberos y personal de apoyo psicológico acompañan a las familias, especialmente a aquellas cuyas viviendas han sufrido daños importantes: al menos cuatro casas muy afectadas, además de desperfectos en cerramientos y setos.

La Dirección General de Agricultura también ha activado un operativo específico para atender a los animales afectados por el incendio, gestionar la retirada de cadáveres y coordinar con los ganaderos los trámites necesarios para la cobertura de los seguros.

Las labores de vigilancia y control continuarán durante toda la jornada, con especial atención a la evolución de las condiciones atmosféricas, que podrían complicar los avances logrados desde ayer, tal y como ha informado la Comunidad de Madrid.