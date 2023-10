Conflictos en la Plaza del Dos de Mayo

Los recientes incidentes ocurridos en la Plaza del Dos de Mayo han puesto al distrito centro en el punto de mira. Hace pocos días tuvo lugar un apuñalamiento que puso en alerta al AMPA del colegio Pi i Margall, que se encuentra en la misma plaza. La asociación de Padres y Madres de Alumnos denuncian apuñalamientos, enfrentamientos, la presencia constante de personas adictas a sustancias como heroína y hachís, la acumulación de basura insalubre e incluso un incidente de carácter sexual frente a las puertas del colegio en pleno día.

Desde el AMPA cuentan que la plaza madrileña, conocida por ser, entre otras, el hogar del centro escolar Pi i Margall, la guardería municipal El Duende y un Centro de Mayores, ha sufrido abandono durante las últimas semanas. Los vecinos se encuentran a la espera de la instalación de cámaras de vigilancia que, aunque son bienvenidas, consideran que, posiblemente, no sean la solución definitiva a estos problemas. «Es falso que esté la Policía Municipal en la entrada y salida del colegio. Sí está, a veces, la Policía Nacional. También es falso que el Ayuntamiento limpie las fachadas cada 15 días. Hace más de un año que no se limpian», sostiene un integrante del AMPA.

Basura acumulada en la plaza del Dos de Mayo La Razón

Por su parte, el presidente del distrito, Carlos Segura, busca tranquilizar a los vecinos y habla de «hechos aislados». «La plaza no presenta ningún estado decadente ni destrozado como señalan algunas críticas. No hay botellones ni abandono. Nada que ver con su situación en los años noventa y dos mil, cuando sí era otra cosa».En cuanto a las medidas previstas, Segura afirma que hay una patrulla de policía municipal fija, de jueves a domingo, trabajando hasta la una de la madrugada. También se espera para antes de que finalice este mes de octubre una limpieza integral de la plaza. «Se eliminarán las pintadas, tanto del colegio como del centro sociosanitario y la guardería». No obstante, el presidente del distrito sugiere que hacen todo lo posible porque las condiciones de la plaza sean las más salubres y adecuadas, pero que el Gobierno central dispone de competencias que le permitirían «arrimar el hombro, ya que de ellos y sus delegaciones depende la seguridad ciudadana».

Medidas previstas

El objetivo de cara a futuro por el que apuesta Carlos Segura es hacer una reforma total de la plaza: «Queremos un espacio amplio y más accesible, especialmente pensando en parques infantiles y estudiantes que viven en la zona». Además, Segura confirma haber tomado medidas al respecto y ha tenido visitas y reuniones con colegios y asociaciones para tratar el tema. De hecho, dice a LA RAZÓN «no haber recibido ninguna queja, ni en el correo, ni en WhatsApp ni personalmente». En un intento de calmar la situación, recuerda que «en los noventa era cuando no se podía acceder a la plaza del Dos de Mayo. en las fotos de entoncesse aprecian un sinfín de cabezas en macrobotellones. No estamos en ese momento», concluye Carlos Segura.

La plaza del Dos de Mayo se ubica en el corazón de Madrid y es el punto de encuentro de los vecinos donde confluyen las zonas de Malasaña, Justicia o San Bernardo. Los propios jóvenes que frecuentan la plaza cuentan a LA RAZÓN que, a diferencia de años anteriores, ya no pueden hacer botellón, y, en caso de hacerlo, existe un alto riesgo de ganarse una multa. «Aquí hay gente tomando algo en las terrazas, que se llenan; niños en el parque y jóvenes haciendo patinaje. Si nos sentamos en el centro de la plaza no podemos llevar alcohol encima, ni siquiera latas de cerveza como antaño», comenta un transeúnte.

Historia de Madrid

El nombre de este lugar no es fruto de la casualidad. Se trata de una plaza con una larga herencia y que representa un momento determinante en la historia de la capital. El 2 de mayo marca un episodio inolvidable para el Madrid de 1808. Fue entonces cuando la población se levantó valientemente contra la ocupación francesa. A día de hoy, sigue siendo el espacio donde se celebra esta fecha señalada y un lugar de encuentro que, gobierno local y vecinos, manifiestan querer las mejores soluciones para su prosperidad. «Lucharemos para que esto no se convierta en el Bronx de Madrid», añade el representante del AMPA.