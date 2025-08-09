Cuatro intoxicados en el incendio de un cuarto de contadores en Fuencarral

Cuatro personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo como consecuencia de un incendio que se ha declarado en un cuarto de contadores de un edificio en el distrito de Fuencarral.

Según ha informado Emergencias Madrid, el fuego se ha producido en la planta -1 de la calle Sangenjo, en concreto en un cuarto de contadores.

Hasta el lugar se han desplazado 9 dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que han extinguido el fuego, que ha provocado una gran cantidad de humo.

De hecho, Samur-Protección Civil ha atendido a cuatro personas por inhalación leve de humo, y todos ellos han sido dados de alta en el lugar.

En el suceso han colaborado Policía Municipal y Policía Nacional.