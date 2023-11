Cuatro mujeres que desafían la brecha salarial

El Día Internacional de la Mujer Emprendedora destaca porque, a día de hoy, las cifras siguen sorprendiendo. Según el último informe de Global Gender Gap 2022, la brecha salarial de género en España se sitúa en el 28,2%. Los datos revelan una clara desigualdad, cuyas repercusiones que se extienden a toda la sociedad. En un mundo donde el papel y el valor de la mujer se fortalecen en todos los aspectos de la vida, el emprendimiento femenino emerge como una respuesta necesaria para desafiar los estereotipos sociales que limitan sus capacidades. LA RAZÓN habla con cuatro mujeres que han levantado sus propios negocios, de los cuales se muestran muy orgullosas.

Cristina Porta detectó la fuerte demanda de ocio que hay en Madrid, y aprovechando que el sector del cine se encuentra en declive, se lanzó tras la pandemia a esta aventura. Autocines ocupa un recinto de 25.,000 m2 en Chamartín, y combina proyecciones cinematográficas con eventos y actividades, alcanzando más de 100.000 entradas vendidas anualmente. A pesar de desafíos iniciales, como encontrar un terreno adecuado y obtener licencias, el proyecto consiguió prosperar. La fundadora destaca el éxito basado en trabajo, esfuerzo y persistencia, sin ver limitaciones de género en el mundo laboral. Autocines mira muy alto, pues allí se han celebrado eventos como la presentación del perfume de Dior con Jonhy Depp, la premiere de películas como Mascotas, Transformers y muchas más.

«KINVITY nace con el objetivo de ser una referencia en fabricación y distribución de tecnología cosmética de uso en casa”, dice Blanca Miñano. Habiendo comenzado su carrera profesional como economista en Banco Santander, Mutua Madrileña e ISDI, en 2020 fue a por su proyecto más personal. «Muchas cuestiones de bienestar afectan a las mujeres de forma diferente a los hombres. Cada día más mujeres hablan de ello y adoptan tecnología para su bienestar, el 66% busca información online sobre salud y bienestar. Actualmente hay un gran impulso relacionado con el concepto autocuidado, y el presupuesto de la mujer en cosmética y bienestar en España ha aumentado considerablemente en los últimos años, así como la franja de edad del público objetivo», explica. Por su parte, se considera afortunada de haber conseguido su objetivo sin ningún tipo de discriminación, pero reconoce que, pese a avances significativos, la mujer sigue cobrando menos y con una presencia insuficiente en posiciones de liderazgo.

Y para quienes busquen escapar del caos y el ruido de la gran ciudad, Máxima Crespo trae la solución. Su empresa organiza eventos o retiros, talleres en entornos rurales y experiencias de todo tipo: gastronómicas, entre viñedos y de agroturismo. «Comencé con la decisión de buscar independencia profesional y compartir nuestro estilo de vida en un entorno rural, valorando espacios adaptados al mundo actual. Mi proyecto, La Ren Lecrés (Burgos), es un alojamiento turístico que consta de una casa principal y vivienda para invitados, ofreciendo un entorno moderno y sostenible en un pueblo agrícola, con áreas de relajación, opciones para teletrabajo, piscina, amplio jardín y espacio para eventos», detalla Máxima. En su caso, considera que todavía quedan muchos pasos que dar, ya que «estamos en una evolución constante. Las mujeres poseemos habilidades distintivas que aportan valor. Las dificultades suelen estar ligadas a conciliar la familia y el trabajo, una carga que recae mayormente en nosotras».

Por último, ¿sabían que el deporte no solo está hecho para el cuerpo? Gracias a Stephanie Marín, muchos descubriremos el fitness facial. Con más de ocho años en la industria de la belleza, la emprendedora creó una cadena de estudios innovadores que aplican un método propio de masajes faciales, buscando proporcionar una alternativa natural a tratamientos invasivos. Hablamos de Work Your Face. Tras una exitosa apertura en Barcelona, la demanda condujo a la expansión a Madrid y próximamente a Andorra. Enfrentando desafíos, Stephanie destaca la importancia de encontrar un equipo comprometido y rodearse de profesionales externos. El futuro de WYF Studios implica seguir educando sobre los beneficios de la gimnasia facial y expandirse, manteniendo sus valores fundamentales en un emocionante punto de inflexión. «Tuvimos tan buena acogida que a los pocos meses empezamos a tener petición de abrir en Madrid. No nos lo pensamos dos veces, tardamos en encontrar el lugar perfecto, pero en cuanto lo encontramos nos pusimos manos a la obra para abrir cuanto antes, el pasado septiembre de este año», cuenta. En cuanto al papel de la mujer en el mundo laboral, observa una evolución positiva, pero reconoce la necesidad continua de apoyo mutuo. «Conozco cada vez más mujeres al frente de grandes empresas, en altos cargos directivos, y emprendedoras que han querido lanzar su propio proyecto, que tienen la ambición de dejar huella por donde pasan. Aún hay un largo camino y trabajo que hacer, pero como emprendedora y mujer me gusta dar la oportunidad a otras mujeres de entrar en mi empresa y darles las máximas posibilidades de crecimiento, flexibilidad y responsabilidad posible». Además, traslada su positividad respecto al futuro, puesto que ha sido testigo de la importancia que han ganado las mujeres con el paso de los años, viéndose ella misma y también a su entorno: «La evolución es clara, si miramos, aunque sea solo 10 años atrás, han cambiado mucho las cosas a todos los niveles, cargos políticos, empresariales, y creo que nos hacemos nuestro hueco poco a poco. Pero creo que lo más importante es ser consciente de que ser mujer en una cierta posición te permite extenderles la mano a otras, y para mí es primordial que nos ayudemos las unas a las otras».

Estas cuatro mujeres se sienten afortunadas de poder contar su historia y haber cumplido una meta con la que ninguna contaba: ser dueñas de sus propios negocios. Pero, sobre todo, de presentarlos en una ciudad como es Madrid debido a su buena acogida y cada vez mayor demanda. Trabajo, esfuerzo, dedicación son conceptos en los que todas coinciden. No obstante, para ello hay que superar piedras del camino que todavía siguen dándose en la vida de las mujeres, como la conciliación laboral o la dificultad de acceder a determinados cargos.