Cuenta atrás para la huelga de médicos en Madrid, del 9 al 12 de este mes, contra Mónica García

Un conflicto, el de los médicos contra los planes de la ministra de Sanidad, Mónica García, que va a más. Una escalada de la tensión laboral que ha crecido ante el rechazo al diálogo de la líder de Más Madrid. En esa dinámica, los médicos y facultativos de la Comunidad de Madrid están llamados a cuatro días de huelga los próximos 9, 10, 11 y 12 de diciembre, una convocatoria que se enmarca dentro de las movilizaciones que se desarrollarán simultáneamente en todo el país para exigir la reforma del Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad.

La convocatoria de huelga en Madrid afecta a todos los médicos y facultativos de la Comunidad, incluidos Atención Primaria, Hospitalaria y Extrahospitalaria, así como a los MIR, FSE y a los profesionales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, Fundación Jiménez Díaz y centros vinculados al Sermas (Fundación Alcorcón, Fuenlabrada, UCR, Villalba, Valdemoro, Rey Juan Carlos y Torrejón).

Una protesta impulsada por la Agrupación Profesional por un Estatuto Médico y Facultativo (Apemyf), del que forman parte tanto el sindicato médico Amyts como el Sindicato de Médicos y Facultativos de Madrid (SIME), federado en CSIT Unión Profesional.

La huelga arrancará con una manifestación el martes día 9 a partir de las 10:00 horas, que partirá desde el Congreso de los Diputados y concluirá frente al Ministerio de Sanidad. Con ella se busca reclamar un Estatuto propio "que dignifique la labor profesional y ponga fin a las injustas condiciones laborales que arrastra el colectivo".

En este sentido, el sindicato médico ha recalcado que en la Comunidad de Madrid "hay numerosas demandas pendientes" como un nuevo modelo de carrera profesional, "abierto y permanente, que incluya formación especializada, méritos objetivos, quinto nivel y sistemas de homologación flexibles" o el respeto a la singularidad y responsabilidad del desempeño médico, "con diferenciación retributiva A1/A2 y mantenimiento de requisitos de titulación y categoría".

También la jubilación anticipada aplicando coeficientes reductores por penosidad y riesgos laborales, la subida del pago por guardias al 175% y extensión de la autocobertura, asegurando voluntariedad y remuneración de jornada complementaria, el complemento transitorio por la pérdida de la paga extra de 2010, abonado en junio y septiembre.

Reclaman igualmente igualdad en la valoración de servicios en todos los centros, equiparación del Hospital Gómez Ulla con Sermas en retribuciones y movilidad, eliminando la brecha por exclusividad, mejoras retributivas para residentes (complemento autonómico por formación, incremento progresivo, inclusión en programas especiales y bolsa de rotaciones externas) y, para Odontología de Atención Primaria, límites de cupos, dimensionamiento de agendas, recursos mínimos, y mejoras retributivas por productividad, turnos de tarde y sobrecarga.

Por su lado, desde CSIT Unión Profesional han abogado por mantener el respeto a la singularidad y responsabilidad del trabajo médico y facultativo en los términos que recoge actualmente la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS), "asegurando la distinción de clasificación profesional y retributiva de los diferentes grupos en función de su formación y responsabilidad".

También abogan por modificar la jornada complementaria (guardias) y descansos (postguardia) "con el objetivo de reducirlas progresivamente hasta lograr jornadas máximas de 12 horas consecutivas" y que dichas jornadas en el cómputo de la jornada laboral y jubilación. Piden igualmente iniciar el procedimiento legal para conseguir la aplicación de coeficientes reductores "que haga posible la jubilación anticipada del personal médico", así como mantener el tercio de jornada no asistencial de los facultativos y médicos del sistema.

Consideran necesario además financiar "íntegramente" todas las actividades de formación, docencia e investigación del personal facultativo, sin distinciones por titularidad de la empresa ni por nivel de complejidad y regular el exceso de demanda, tanto en la atención primaria como a nivel hospitalario, mediante programas especiales de absorción voluntaria con una compensación adecuada.

Finalmente, remarcan la necesidad de aumentar la retribución del precio de la hora de guardia, la actualización de los módulos para mayores de 55 años, la movilidad voluntaria abierta y permanente, nunca forzosa, la retribución íntegra de las pagas extra o la jubilación flexible, con el cómputo de todo el tiempo trabajado, ordinario y extraordinario.

Tras la huelga del 3 de octubre, Apemyf ha anunciado nuevas jornadas de huelga los días 14 y 15 de enero de 2026, como inicio de acciones de carácter indefinido si no se atienden las demandas del colectivo.