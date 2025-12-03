Un colegio de Hortaleza, ejemplo de inclusión en Madrid

Una oportunidad educativa que trabaja por la igualdad y la inclusión. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del concejal de Hortaleza, David Pérez, ha visitado hoy el Colegio de Educación Especial María Corredentora, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, donde ha conocido las instalaciones en las que estudian sus 327 alumnos, con edades comprendidas entre los 3 a 22 años.

Almeida ha señalado la necesidad "de visibilizar a las personas con discapacidad" y ha recordado el compromiso del Consistorio "para que Madrid sea una ciudad abierta a todos, con independencia de las capacidades que tengamos". Asimismo, el alcalde ha puesto en valor a los profesionales de los centros de educación especial "por el extraordinario trabajo que realizan" y ha hecho hincapié en que "las personas con discapacidad siempre van a encontrar un aliado en el Ayuntamiento para que esta ciudad nos pertenezca a todos".

Almeida ha sido el encargado de pulsar el botón con el que da comienzo la Navidad en este centro educativo, en el que dos alumnos de tercero de primaria con síndrome de Down han recibido una mención especial del Consistorio en el concurso escolar para el diseño de la iluminación navideña. El alcalde ha recordado su participación en el encendido de luces de la plaza de Cibeles, "muestra de que las capacidades" deben contribuir "a que seamos una sociedad más integradora, más abierta y, sobre todo, más inclusiva".

Entre las iniciativas municipales que fomentan la inclusión y la igualdad de oportunidades, están la creación de la Oficina de atención y acompañamiento a familias con hijos con discapacidad desde la gestación hasta que cumplan los seis años o el proyecto de inclusión laboral Envera Gastro en Barajas, la primera cafetería municipal gestionada por personas con discapacidad intelectual.

Centro de Educación Especial María Corredentora

El alcalde ha conocido de primera mano las dependencias de este centro de educación especial situado en Hortaleza que cuenta con aula de música, de psicomotricidad y estimulación multisensorial, talleres de artesanía y cerámica, programas profesionales de comercio y cocina, huerto y piscina. Sus alumnos han puesto en marcha el pódcast El recreo, con entrevistas a personajes del mundo de la cultura, el deporte o la actualidad.

Fundado en 1953, este centro de la Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de la Compasión, atiende, principalmente, a estudiantes con discapacidad intelectual moderada o grave, con necesidades de apoyo intensivo y permanente. Abarca todas las etapas educativas, desde los 3 a los 16 años y hasta los 22, etapa en la que se imparten programas de transición a la vida adulta para fomentar sus habilidades sociales, autonomía personal e itinerarios prelaborales.