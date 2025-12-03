Estos son los hoteles de Madrid con las mejores fachadas de Navidad para fotos inolvidables

La Navidad en Madrid se vive con luces, música y escenarios mágicos que convierten la ciudad en un destino perfecto para pasear y hacerse fotos. Este año, aunque el emblemático Four Seasons ha generado curiosidad por su alumbrado, el centro de Madrid sigue brillando con nuevas fachadas navideñas que no puedes perderte.

Entre las novedades destacan los hoteles que han apostado por decoraciones espectaculares. Desde bolas gigantes hasta guirnaldas con lazos, cada fachada se convierte en un lugar mágico para enmarcar en una foto. Aunque el Hotel Four Seasons de Madrid es el más conocido de todos, este año, en el centro de la capital existen nuevas fachadas que ya han cautivado a miles de personas.

La fachada de Navidad del Hotel Catalonia

Ubicado en Gran Vía 70, el Hotel Catalonia Plaza España destaca por su fachada que parece sacada de una película navideña. Tal y como describe @losmejoresdemadrid_, guirnaldas de bolas iluminadas recorren cada balcón que, se combinan con enormes lazos rojos que brillan al caer la noche, creando un efecto navideño y elegante.

Pero el encanto no solo está en su fachada. En su interior, se encuentra un árbol de Navidad gigante, decorado con luces cálidas y detalles clásicos que convierten su lobby en un escenario de cuento. Este espacio es perfecto para quienes buscan fotos únicas en Madrid.

Luces y color en el Hotel Regina de Madrid

El Hotel Regina, en la Calle de Alcalá 19, apuesta por una decoración llamativa que transforma su fachada en un espectáculo visual. Grandes bolas de Navidad iluminadas en distintos colores cambian de tono y llenan el edificio de magia, creando un paseo navideño en el centro de Madrid. En algunas ocasiones, los visitantes pueden disfrutar de música en vivo desde los balcones, lo que añade un toque único y convierte al hotel en un lugar ideal para sumergirse en el espíritu navideño.

La tradición navideña del Four Seasons

El Four Seasons Hotel Madrid es un clásico de la Navidad en la ciudad. Durante años, ha sido un referente de lujo y decoración navideña, con fachadas y lobbies transformados en auténticos escenarios festivos. Este año, el hotel mantiene su propuesta navideña: luces elegantes, decoración cuidada al detalle y experiencias exclusivas para los visitantes.